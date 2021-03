Sadeži pozabe (Mila/Apples)

Alegorična in duhovita filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija. Film je na 31. Liffu prejel nagrado vodomec!

Grčija, Poljska, Slovenija │ 2020 │ 90 min. │ Drama R: Christos Nikou I: Aris Servetalis, Anna Kalaitzidou, Sofia Georgovasili, Argiris Bakirtzis IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Metacritic: 83

Aris, samotar v tridesetih, nenadoma izgubi spomin, ta nepojasnljiva amnezija pa prizadene tudi številne druge prebivalce njegovega domačega mesta. V bolnišnici ga vključijo v eksperimentalno zdravljenje, med katerim podoživi nekatere dogodke iz mladosti in zgodnje odraslosti.

Aris tam spozna Anno, ki se spopada z enako težavo kot on. Njuno srečanje Arisa spodbudi, da znova razmisli o svojih dejanjih in sprejme nekatere nove odločitve.

"Sadeži pozabe /…/ naznanjajo Nikouja kot zadnjega v vse daljši vrsti izvrstnih sodobnih grških režiserjev, ki s svojimi filmi razvnemajo misli in topijo srca." Kaleem Aftab, Cineuropa

"To je melanholična tragikomedija, ki ji ne manjka lirizma in tankočutnosti, pa tudi apokaliptičnega duha, ki ga Nikou pričara s hvalevredno odločnostjo in prepričljivostjo." Diego Battle, Otros Cines

"Christos Nikou ni mogel slutiti skoraj neprepoznavnega sveta, v katerega bo poslal svoj celovečerni prvenec, a zasluge za dejstvo, da se ta osamljena in odmaknjena tragikomedija tako dobro prilega našim mračnim časom, gre pripisati moči njene osrednje alegorije." Peter Debruge, Variety

Napovednik filma Sadeži pozabe: Zanimivosti: Celovečerni prvenec grškega režiserja Christosa NikouIta je bil grški kandidat za oskarja v kategoriji najboljšega mednarodnega celovečerca, vendar se film ni uvrstil med končnih pet nominirancev.

Izvršna producentka filma je dvakratna prejemnica oskarja Cate Blanchett.

Avstralska igralka je prvega oskarja prejela za stransko vlogo ameriške igralske legende Katharine Hepburn v filmu Letalec (2004), oskarja za najboljšo glavno igralko pa ji je prinesla vloga v drami Woodyja Allena Otožna Jasmine (2013) .

