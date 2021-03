Filmi za razgibavanje možganov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob koncu mednarodnega tedna možganov smo na malih zaslonih poiskali žanrsko raznolike filme, ki raziskujejo različne vidike človeškega uma in katerih skupni imenovalec je zapleteno delovanje tega najkompleksnejšega človeškega organa.

Vrvež v moji glavi (Inside Out, 2015)

Ustvarjalci uspešnic Pošasti iz omare in V višave predstavljajo zabaven vpogled v misli deklice prek čustev, ki nadzorujejo njeno vedenje. Veselje, Strah, Jeza, Gnus in Žalost živijo v glavnem štabu v njenem umu in ji pomagajo, da se privadi na novo okolje. Film je prejel oskarja za najboljši animiran celovečerec. • V nedeljo, 14. 3., ob 7.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Izvor (Inception, 2010)

Dom Cobb (DiCaprio) prek sanj vdira v misli drugih ljudi in krade dragocene podatke, zato postane najbolj iskan zločinec na planetu. Da bi zaživel običajno življenje, se odloči za zadnjo akcijo – tokrat spominov ne bo ukradel, temveč bo poskušal namestiti nove in tako izvesti popoln zločin. • V nedeljo, 21. 3., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook, 2012)

Pat Solatano (Bradley Cooper) se je po osmih mesecih v psihiatrični ustanovi ter po izgubi hiše, službe in žene prisiljen znova preseliti k svojim staršem. Odločen, da spet zaživi normalno življenje, ostane optimističen in se pobota z ženo. A ko spozna Tiffany, nenavadno dekle s kopico lastnih težav, se stvari zapletejo … Jeniffer Lawrence je za vlogo te prejela oskarja za najboljšo glavno igralko. • V petek, 26. 3., ob 14.10 na CineStar TV Premiere 2.*

Kdo je Bourne (The Bourne Identity, 2002)

Jasona Bourna (Matt Damon), komajda preživelega moškega brez spomina in s strelnimi ranami v hrbtu, italijanski ribiči rešijo iz Sredozemskega morja. Njegova edina sled o lastni identiteti je bančni račun na kapsuli, vsajeni pod kožo. Bourne se odpravi na nevarno misijo v upanju, da bo odkril, kdo pravzaprav je. • V soboto, 13. 03., ob 7.45 na FOX Movies.*

Identiteta (Identity, 2003)

Skupina desetih neznancev v nenadnem neurju obtiči v propadajočem obcestnem motelu. Zadovoljstvo z zavetjem in streho nad glavo pa kmalu nadomesti panični strah, saj jih začne skrivnostni morilec pobijati drugega za drugim. Glavne vloge v tem zapletenem psihološkem trilerju so odigrali John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet in Clea DuVall. • V sredo, 24. 3., ob 0.35 na AXN.*

Doktor Sleep (Doctor Sleep, 2019)

V nadaljevanju kultne grozljivke Izžarevanje spremljamo poskuse odraslega Dannyja Torrencea (Ewan McGregor), da bi deklico s podobnimi nadnaravnimi sposobnosti, kot jih ima sam, zaščitil pred morilskim kultom, hkrati pa se mora spopasti s svojimi strahovi. • V petek, 19. 3., ob 22.30 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Klub golih pesti (Fight Club, 1999)

Neimenovan pripovedovalec in osamljeni nespečnež (Edward Norton) rutinsko opravlja delo v svoji nezanimivi službi. Zdravnik mu predlaga obisk podporne skupine, da bi slišal, kaj je pravo trpljenje, pripovedovalec pa doseže skrajno dno, ko ostane brez stanovanja in se znajde pri skrivnostnem Tylerju Durdnu (Brad Pitt), ki začne rušiti vse njegove koncepte o življenju. • V sredo, 17. 03., ob 20.55 na FOX Movies.*

Popolni spomin (Total Reccall, 2012)

Čeprav ima tovarniški delavec (Colin Farrell) prelepo ženo (Kate Beckinsale), se mu "umska potovanja" zdijo kot popoln dopust, na katerem bi lahko pozabil na naporen vsakdan. "Spomini" na življenje supervohuna bi bili lahko prav tisto, kar potrebuje, toda zahteven postopek se srhljivo izjalovi ... Akcijski triler o relativnosti resničnosti in spomina je navdihnila slavna novela avtorja Philipa K. Dicka. • V nedeljo, 14. 3., ob 6.05 na AXN.* │ Tudi v DKino.

Doktor norosti (Doktor ludosti, 2003)

Pred ciničnim doktorjem, ki trdi, da je dandanes vsakdo nor, dokler mu ne dokažejo nasprotnega, se menja niz živopisnih pacientov – zmeden novinar, preplašeni vdovec, pretresen poslovnež, namišljeni znanstvenik, samooklicani general in še nekateri drugi. • V torek, 23. 3., ob 23.09 na Klasik TV.*

Ženski možgani (The Female Brain, 2017)

Nevroznanstvenica Julia raziskuje biokemijo ženskih možganov s pomočjo treh parov. Mladoporočenca Zoe in Greg karierne težave prinašata v svojo zvezo, Lisa in Steven želita začiniti svoj zakon, Lexi pa bi rada spremenila svojega fanta Adama. Tudi Julii sinapse ne dajo miru, saj se študiji pridruži postavni Kevin. • V videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225 DA AXN 229 DA Klasik TV** 231 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.