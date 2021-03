Po štirih letih od zadnjega obiska se letos poleti v Ljubljano vrača hollywoodski zvezdnik John Malkovich. Igralec, režiser in producent bo 7. julija nastopil na 69. Ljubljana Festivalu, kjer bo ob letošnji 700. obletnici smrti renesančnega pesnika Danteja Alighierija nastopil z monodramo Pekel Johna Malkovicha, ki je nastala po motivih Dantejevega Pekla.

Malkovich je v Ljubljani zadnjič nastopil leta 2017, takrat se je na 65. Ljubljana Festivalu, na katerem je nastopil z I Solisti Aquilani pod taktirko Alviseja Casellatija, violinistko Lano Trotovšek in pianistko Anastasyo Terenkovo, predstavil z interpretacijo odlomkov iz romana Grobovi in junaki Ernsta Sabata.

Foto: Arhiv Ljubljana Festival

Tokrat se bo Malkovich sprehodil skozi kroge Pekla, kjer se bo srečal z zgodovinskimi osebnostmi in njihovimi usodami, ki služijo kot metafore za igralčevo sporočilo današnjemu svetu. Med drugim se bo srečal s prešuštniki drugega kroga Pekla – izpostavljena bo zgodba Paola Malateste in Francesce da Rimini, ki predstavlja kratek stik med umetnostjo in ljubeznijo, peklensko nevihto, ki preplavi razum. Podobno Odisej, ujet v ognjene zublje, predstavlja vrtinec znanja in neusahljivo željo po znanju.Deveti krog, kjer so v večnem ledu ujeti izdajalci domovine, nudi možnost politične refleksije, vpogled v njeno dvoumnost in bratomorilsko naravo ambicije. Predstavljena bo tudi znana zgodba grofa Ugolina, ki jo je že Dante uporabil za metaforo političnih bojev med italijanskimi mestnimi državami ob koncu 13. stoletja, so navedli organizatorji Ljubljana Festivala.