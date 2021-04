Zlo ne obstaja (Sheytan vojud nadarad/There is No Evil)

Iran, Nemčija, Češka │ 2020 │ 151 min. │ Drama R: Mohammad Rasoulof I: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, Kaveh Ahangar IMDb: 7,3/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Film bo v videoteki DKino na voljo od 1. do 8. aprila 2021.

V današnjem Iranu se štirje posamezniki vsak na svojem koncu znajdejo v razcepu med izvrševanjem črke zakona in sočutjem do sočloveka. Hashmat je družinski oče, čigar služba je v popolnem nasprotju s toplino, s kakršno je obdan v domačem krogu. Pouya je vojak, ki so mu naročili, da mora obesiti ujetnika, a mu vest ne dovoli, da bi sledil ukazu.

Spet drugje vojak Javad tridnevni dopust preživlja z dekletom, a njegova služba vse bolj ogroža njuno skupno prihodnost. In na koncu je tu še Darya, ki se kljub miroljubni naravi sooča s temačno družinsko skrivnostjo. Ti protagonisti s svojimi dejanji odločijo, kako njihova okolica ohrani nekatere najpomembnejše človeške vrednote.

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

"Film Zlo ne obstaja izpade kot štirje filmi za ceno enega. Noben od njegovih segmentov ni anemičen in vsak prispeva nova spoznanja k paradoksom smrtne kazni v Iranu." Peter Debruge, Variety

"Rasoulofov slog v tematiko vliva občutek za poezijo in moralni obračun, ki obuja spomin na starodavna perzijska literarna izročila." Kathleen Sachs, Chicago Reader

"Vse od Kratkega filma o ubijanju noben režiser ni ustvaril tako vznemirljivega argumenta proti smrtni kazni. To je besno, prevzemajoče in trajno pričevanje o zatiranih." Ed Frankl, The Film Stage

Napovednik filma Zlo ne obstaja: Zanimivosti: Predvajanje filma Zlo ne obstaja (2020) je v Iranu prepovedano, režiser in scenarist celovečerca Mohammad Rasoulof pa je film posnel v tajnosti.

pa je film posnel v tajnosti.

Zlatega medveda je v Berlinu v režiserjevem imenu prevzela producentska ekipa filma.

Ker so Rasoulofu oblasti prepovedale snemanje filmov, se je producent Farzad Pak ob prejemu nagrade zahvalil igralcem, "ki so zaradi snemanja filma ogrozili svoja življenja".

Zlatega medveda je v Berlinu v režiserjevem imenu prevzela producentska ekipa filma. Ker so Rasoulofu oblasti prepovedale snemanje filmov, se je producent ob prejemu nagrade zahvalil igralcem, "ki so zaradi snemanja filma ogrozili svoja življenja".

To je po filmih Ločitev (2011) in Taksi (2015) tretji iranski celovečerec, ki je na Berlinalu prejel prestižnega zlatega medveda.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: