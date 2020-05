Moj plus ena (Plus One)

ZDA │ 2019 │ 94 min. │ Romantična komedija R: Jeff Chan, Andrew Rhymer│ I: Maya Erskine, Jack Quaid, Ed Begley Jr., Beck Bennett IMDb: 6,6/10 │ Rotten Tomatoes: 89 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Alice in Ben v nasprotju s svojimi vrstniki še vedno nista našla svoje sorodne duše. Alice je pred kratkim končala sedemletno razmerje, Ben pa je vedno užival v samskem življenju.

Zbližata se zgolj iz nuje, ki jo zamenjata za romanco. Zabavata se ter popivata in se prepirata, medtem ko gledalci spremljamo vzpone in padce njunega odnosa skozi 17 porok.

"Film več kot uspešno shaja na podlagi svojih temeljev – vodilnih igralcev s prasketajočo kemijo, nadpovprečno ostrimi dialogi in parom režiserjev, ki se znata držati v ozadju." Jon Frosch, Hollywood Reporter

"Potrebnega je nekaj poguma za uspešen pozitiven prikaz romantične komedije o porokah, toda režiserjema in scenaristoma Jeffu Chanu in Andrewu Rhymerju to uspe z živahnim filmom Moj plus ena." Sara Stewart, New York Post

Napovednik filma Moj plus ena: Zanimivosti: Film sta producirala in po lastnem scenariju režirala Jeff Chan in Andrew Rhymer , to pa je njun celovečerni prvenec.

Leta 1992 rojeni Jack Quaid je sin igralke Meg Ryan in igralca Dennisa Quaida , mladenič pa je kot igralec debitiral z manjšo stransko vlogo v uspešnici Igre lakote (2012).

je sin igralke in igralca , mladenič pa je kot igralec debitiral z manjšo stransko vlogo v uspešnici Igre lakote (2012). Več kritikov pa je film Moj plus ena opisalo kot Ko je Harry srečal Sally (1989) te generacije. V omenjeni romantični komediji je glavno žensko vlogo odigrala mati Jacka Quaida Meg Ryan.

