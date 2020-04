Zvezdniki v boj proti koronavirusu: obeta se zgodovinski dogodek

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da s platformo Global Citizen načrtuje zgodovinski dogodek: globalni televizijski in digitalni prenos v živo, v katerem bodo sodelovali glasbeni in drugi zvezdniki, ti bodo tako podprli zdravstvene delavce pa tudi humanitarne organizacije, ki skrbijo za ljudi, prizadete zaradi koronakrize. Ne nazadnje pa želijo s tem poenotiti in navdihniti ljudi po vsem svetu, da pripomorejo k boju proti bolezni covid-19.

"Morda bomo morali biti še nekaj časa fizično ločeni, lahko pa se virtualno družimo in uživamo v odlični glasbi," je ob tem dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, "s tem koncertom bomo pokazali solidarnost ob grožnji, ki nam je skupna."

Pri sestavljanju programa je svetovala Lady Gaga

Seznam glasbenikov, ki bodo nastopili, je pomagala sestaviti Lady Gaga. Foto: Reuters WHO in Global Citizen sta seznam sodelujočih sestavila s pomočjo Lady Gaga, na njem pa so med drugim Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, John Legend, Eddie Veder, Chris Martin, Alanis Morissette, Billie Eilish, Andrea Bocelli in Maluma.

Dogodek, ki so ga poimenovali One World: Together at Home (En svet: Skupaj doma), je načrtovan za 18. april zvečer po lokalnem času ameriške vzhodne obale. Če to prevedemo v srednjeevropski čas: prenos naj bi se začel 19. aprila ob 2. uri zjutraj.

Dogodek bodo povezovali zvezdniki ameriških pogovornih šovov Jimmy Fallon, Stephen Colbert in Jimmy Kimmel, prenašale ga bodo vse največje ameriške TV-mreže, v Evropi bo prenos na prvem programu BBC, spremljati pa ga bo mogoče tudi prek spleta. WHO navaja, da ga bomo lahko gledali tako prek Facebooka, Instagrama in YouTuba kot Amazonovih in Applovih videoplatform.

