Kot duo Simon & Garfunkel sta Paul Simon in Art Garfunkel dosegla svetovni uspeh. Njune pesmi, kot je The Sound of Silence, so postale zimzelene. A legendarna glasbenika, ki sta danes stara 83 let, sta bila dolgo sprta. Nedavno sta se pobotala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pred nekaj tedni sem kosil s Paulom," je Art Garfunkel povedal za britanski The Times. "To je bilo prvič po mnogih letih, da sva bila skupaj. Pogledal sem Paula in rekel: 'Kaj se je zgodilo? Zakaj se nisva videla?'"

Paul Simon je na njegovo vprašanje odgovoril, da so ga pred mnogimi leti zelo prizadele Garfunklove izjave v nekem intervjuju. "Jokal sem, ko mi je povedal, kako zelo ga je prizadelo. Če pogledam nazaj, mislim, da sem se želel otresti podobe prijaznega fanta iz dua Simon & Garfunkel. Veste kaj? Bil sem idiot," je dodal Garfunkel.

Dogovor, da se bosta ponovno srečala

Duo Simon & Garfunkel je desetletja žel svetovno slavo in uspeh. Kot je še povedal Garfunkel, sta se zdaj dogovorila, da se bosta ponovno srečala. "Bo Paul prinesel svojo kitaro? Kdo ve. Zame je bilo pomembno, da se pogovoriva, preden bo prepozno, je med drugim povedal Garfunkel.

Glasbenika, ki sta se rodila v newyorški četrti Queens v razmiku le nekaj tednov, sta kot folk duo sodila med najuspešnejša glasbenika, predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. S hiti, kot so The Sound of Silence, Mrs. Robinson in Bridge over Troubled Water, sta bila slavna po vsem svetu. Po razpadu sta oba nadaljevala solo karieri.

Garfunkel je pred kratkim izdal album s svojim danes 33-letnim sinom Artom Garfunklom mlajšim, še piše dpa.

Preberite tudi: