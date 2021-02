Zvezdnico toži njena starejša sestra, od nje zahteva milijon evrov

Pevka Mariah Carey je lansko jesen izdala knjigo spominov in v njej razkrila marsikaj o svojem težkem otroštvu, med drugim je v njej izrekla tudi nekaj hudih obtožb na račun svoje starejše sestre Alison Carey.

Alison je zdaj proti pevki vložila tožbo, ker naj bi ji s temi navedbami povzročila "čustveno stisko". V tožbi je navedla, da je Mariah Carey "brezčutna, kruta in maščevalna", zaradi njene biografije pa naj bi Alison znova zapadla v alkoholizem, s katerim se je spopadala že v preteklosti.

V tožbi je Alison še zapisala, da Mariah "ni predložila nobenih dokazov" za navedbe v knjigi, v kateri je med drugim zapisala, da ji je starejša sestra ponujala droge ter jo skušala prodati zvodniku.

"S to knjigo jo je ponižala in osramotila, saj so se zgodbe iz nje pojavljale v medijih po vsem svetu, medtem ko Alison ni dobila možnosti, da se odzove nanje," so v reviji People navedli besede iz tožbe.

Alison naj bi sicer pevki že ponudila priložnost za zunajsodno poravnavo, a se zvezdnica na to ni odzvala, zato se je zdaj odločila za sodno pot. Od pevke zahteva 1,25 milijona dolarjev oziroma milijon evrov odškodnine.

