Mariah Carey o travmah iz otroštva: Sestra me je hotela prodati zvodniku #video

Mariah Carey je izdala svojo knjigo spominov z naslovom The Meaning of Mariah Carey (v prevodu Smisel Mariah Carey), v kateri je razkrila svoje težko otroštvo. V intervjuju s slavno Oprah Winfrey je spregovorila tudi o nekaterih travmatičnih dogodkih iz svojega življenja. Med drugim o tem, kako jo je sestra poskušala zadrogirati in prodati zvodniku.

Danes ena najpremožnejših in največjih glasbenih div Mariah Carey je imela težko otroštvo, zaradi katerega je pozneje tudi povsem prekinila stike s svojo starejšo sestro Allison in starejšim bratom Morganom. Tudi od očeta in mame se je oddaljila, čeprav sta zdaj z mamo znova s stikih, oče pa je pred leti umrl.

Leta terapije in dela na sebi so zvezdnico pripeljali do trenutka, ko se je odločila povedati še svojo stran zgodbe, potem ko sta jo brat in sestra večkrat obrekovala v rumenem tisku. Napisala je knjigo spominov The Meaning of Mariah Carey (v prevodu Smisel Mariah Carey) in o vsem zdaj spregovorila tudi v intervjuju z Oprah Winfrey.

"To knjigo vam ponujam predvsem zato, da končno osvobodim preplašeno majhno deklico v sebi. Čas je, da ji dam glas, da sama pove svojo zgodbo, natanko tako, kot jo je sama doživljala," je pevka zapisala v uvodu knjige, povzema portal Entertainement Tonight. Nadalje je Oprah razložila, da je potrebovala kar nekaj let terapije, da se je opogumila in naredila ta korak: "Imeti čas za refleksijo lastnega življenja in imeti možnost razložiti stvari večplastno, je bila zares velika motivacija in zelo terapevtsko je to delovalo name."

V knjigi pevka, katere starša sta se ločila, ko je bila stara tri leta, in ki je odraščala pri mami, razkrije mnoge boleče spomine. Med drugim, kako je bil brat zelo nasilen ter kako jo je sestra poskušala zadrogirati in prodati zvodniku. "Ko sem bila stara 12 let, mi je sestra ponudila valium, svoj roza noht, poln kokaina, zadala mi je opekline tretje stopnje, potem pa me je poskušala prodati zvodniku," je zapisala v knjigi.

Mariah je z bratom in sestro že pred leti povsem prekinila stike, odnos z mamo pa ji je uspelo obnoviti. Foto: Getty Images

Dodala je še, da sta bila njen brat in sestra najverjetneje takšna zaradi številnih svojim travm, ki sta jih doživljala, še preden je sama prišla na svet. "A potem sem bila tam tudi jaz. Bila sem vržena v ta svet in počutila sem se kot popoln tujec v lastni družini. Onadva sta odraščala ob belopolti mami in temnopoltem očetu, jaz pa sem potem odraščala samo z mamo, kar se jima je zdelo lažje. A v resnici ni bilo. Čeprav sta vedno mislila, da je moje življenje lažje."

Mama namreč zanjo ni skrbela tako, kot bi morala, je razkrila. "Bila sem zanemarjena na več ravneh. Vedno sem se počutila umazano, nisem se počutila zapuščeno, puščala me je pri ljudeh, pri katerih se nisem počutila varno." Sama se tako zdaj kot mama včasih pretirano žene, da bi imela njena devetletna dvojčka Moroccan in Monroe vse, kar si želita in potrebujeta. "Biti mama je težko delo. Tako da se res trudim narediti življenje svojih otrok neverjetno," je še dodala.