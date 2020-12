Vanesso Bryant toži lastna mama, od nje hoče denar

Kot da 38-letna Vanessa Bryant v tem letu ni doživela že dovolj hudega – januarja je v strmoglavljenju helikopterja izgubila moža in hčer – se zdaj spopada še s tožbo, ki jo je proti njej vložila mati. Zagotoviti si namreč hoče denar, ki naj bi ji ga bila Vanessa in pokojni Kobe Bryant še dolžna.

68-letna Sofia Laine, mati vdove Kobeja Bryanta Vanesse Bryant, je na sodišče vložila tožbo proti lastni hčeri, v kateri od nje zahteva denar. Tega naj bi si po trditvah v dokumentih, do katerih se je dokopal portal People, zaslužila, ker je dolga leta Vanessi in Kobeju pomagala kot osebna asistentka in varuška njunih otrok ter ji je pokojni Kobe obljubil, da bo do preostanka njenega življenja skrbel zanjo. "Na žalost se obljube Kobeja Bryanta niso uresničile, zdaj ko je preminil, je Vanessa Bryant naredila vse, kar je lahko, da Kobejevih obljub ni držala. Vanessa Bryant ni imela namena počastiti dogovorov in obljub v nobeni točki," je zapisano v tožbi.

Na tožbo in očitke, da je materi dolžna denar, se je zdaj oglasila Vanessa in pojasnila, da sta s pokojnim možem od nekdaj skrbela za njeno mater in da ji nista dolžna absolutno ničesar. Rekla je, da je materina tožba banalna, sramotna in nadvse žaljiva.

"Skoraj dve desetletji je moja mama živela na našem posestvu povsem zastonj, ker je trdila, da po ločitvi nima denarja in si ne more kupiti lastnega doma. Z možem sva ocenila, da je najboljše, če ne živi z nami v naši hiši. Občasno je pazila najine deklice, kot to počne večina starih staršev. Ni pa skrbela za poslovne stvari ali stroške," je pojasnila vdova Kobeja Bryanta.

Vanessa pravi, da sta s pokojnim Kobejem skoraj dve desetletji skrbela za njeno mater in ji zagotavljala streho nad glavo. Foto: Reuters

Dodala je še, da sta jo s Kobejem ves ta čas tudi finančno podpirala, a da očitno ni bilo dovolj, saj hoče zdaj od nje še več denarja. "Zdaj hoče za nazaj dobiti po 96 dolarjev na uro, češ da je zadnjih 18 let po 12 ur na dan pazila moje otroke. Realnost pa je takšna, da je le priložnostno popazila na moji starejši hčeri, ko sta bili še malčici." Bila je namreč mama in gospodinja, saj je Kobe finančno skrbel za družino, zato se je sama posvečala varstvu in vzgoji njunih otrok.

Sofia je kmalu po Kobejevi smrti zahtevala pet milijonov dolarjev finančne pomoči, kar znaša dobre štiri milijone evrov, novo hišo ter avto mercedes SUV, je še razkrila Vanessa. Ker ji ni ugodila, se je zdaj odločila za tožbo in jo začela javno blatiti, je še dodala.

"Pri tem ji ni mar, kako to vpliva name in na moje otroke. Na račun mene in mojih otrok bi rada živela do konca svojega življenja, pri čemer še vedno vsak mesec dobiva finančno podporo od bivšega moža vse od leta 2004. Z možem je nikoli nisva ovirala pri tem, da bi se preživljala sama. Prav tako ni moj mož moji mami nikoli ničesar obljubljal. In bil bi zelo razočaran nad njenim obnašanjem ter pomanjkanjem empatije," je še zaključila izjavo za portal People.