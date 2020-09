Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vanessa je razočarana nad svojo mamo in ne more verjeti, da je privolila v takšen intervju. Foto: Getty Images

Osem mesecev po smrti Kobeja Bryanta je njegova tašča javno spregovorila o tem, kako naj bi njena hčerka Vanessa ravnala z njo po tragični nesreči, v kateri je izgubila moža in hčerko.

Žalujoča Vanessa Bryant se mora osem mesecev po izgubi moža Kobeja in hčerke Gianne spopadati s hudimi obtožbami svoje mame Sofie Laine. Ta je pred kamerami razkrila, da naj bi jo Vanessa kmalu po tragični helikopterski nesreči konec januarja letos vrgla na cesto in od nje zahtevala, naj vrne avtomobil, ki ga je uporabljala.

Zakaj sta se sprli, gospa Laine ni razjasnila, je pa dejala, da se je njen odnos z žalujočo hčerko močno skrhal. V tednih po smrti Kobeja in Gianne naj bi Sofia Vanessi ves čas stala ob strani, nekateri so jo celo poimenovali Vanessina skala, saj naj bi hčerki pomagala skozi najtežje trenutke tik po nesreči.

Intervju, opravljen v španskem jeziku, so predvajali na španski televizijski mreži Univision, ki je dostopna vsem Američanom.

Vanessa je januarja letos poleg Kobeja izgubila še hčerko Gianno. Foto: Getty Images

Močno razočarana nad svojo mamo in njeno potezo

Kmalu po predvajanem intervjuju se je oglasila še Vanessa, ki je ogorčena nad potezo svoje mame. "Moj mož in hčerka sta nepričakovano umrla, moja mama pa si drzne narediti televizijski intervju, v katerem negativno govori o meni in joka za avtomobilom in hišo, ki nista bila njena," je zapisala v izjavi.

Bryantova vdova je ob tem še poudarila, kako se je njena mama preračunljivo pripravila za prihod kamer: "Odstranila je ves nakit, izpraznila stanovanje, ki sem ji ga priskrbela, umaknila vse pohištvo, samo zato, da bi bilo videti, kot da nima podpore. Moj mož in jaz sva jo finančno podpirala zadnjih 20 let in tako ostaja še naprej."

Zanikala je tudi pisanja, da ji je mama stala ob strani po smrti Kobeja in Gianne. "V nasprotju s trditvami ni bila v podporo ne meni ne mojim hčerkam," je še dodala, s čimer je imela v mislih 17-letno Natalio, triletno Bianko in enoletno Capri.

Dodala je še, da zdaj jasno vidi, kaj je pomembno za njeno mamo, in da jo to močno boli. "Upam, da se bo pri tem končalo," je še zapisala.

