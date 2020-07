Vdova Kobeja Bryanta razkrila še eno posebno darilo pokojnega moža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse, odkar je Kobe Bryant januarja umrl v helikopterski nesreči skupaj s hčerko Gianno, njegova vdova Vanessa občasno na Instagramu deli podrobnosti iz njunega romantičnega zakona, ki je bil prežet s posebnimi pozornostmi.

Tokrat je razkrila, da ji je Kobe nekoč podaril obleko, ki jo je v finalni epizodi serije Seks v mestu leta 2004 kot Carrie Bradshaw nosila igralka Sarah Jessica Parker.

"Ljubim te, Kobe. Našla sem tole obleko, ki mi jo je podaril dolgo nazaj. Ne bom lagala, prevzela so me čustva. Bil je tako romantičen in še vedno mi iz nebes izkazuje ljubezen. Ljubim te za vedno," je zapisala ob objavi.

Vanessa je lastnica obleke, ki jo je v filnani epizodi serije Seks v mestu nosila igralka Sarah Jessica Parker. Foto: Instagram

Kobe je bil "ta romantičen"

To pa ni edina obleka iz filmske modne zgodovine, ki jo je Kobe podaril svoji ženi. Zahvaljujoč možu ima Vanessa v lasti tudi modro obleko iz romantičnega filma Beležnica, ki jo je kot Allie nosila Rachel McAdams.

Modra obleka iz filma Beležnica, ki jo je Kobe podaril Vanessi. Foto: IMDb

To je Vanessa razkrila v govoru na Kobejevi spominski slovesnosti. "V najinem razmerju je bil on tisti ta romantičen," je dodala. Ko ga je vprašala, zakaj je za darilo izbral ravno to obleko, ji je odvrnil, da zato, ker se v njej Allie vrne k svoji ljubezni, Noahu (Ryan Gosling, op. p.).

"Upala sva, da se bova tako kot onadva skupaj postarala," je v solzah še povedala na slovesnosti.

