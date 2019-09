Zvezdnici mož podaril del Berlinskega zidu #video

"Danes je prispelo prav posebno darilo mojega moža … Del Berlinskega zidu, ki je ločeval vhodni in zahodni Berlin 28 let," je 46-letna manekenka nemškega rodu začela zapis na Instagramu. V nadaljevanju je pojasnila, da se je njen soprog Tom Kaulitz rodil leta 1989 na vzhodni strani tega zidu, in to štiri tedne pred tem, ko so ga nato dokončno podrli in znova združili Nemčijo. "Zaradi tega je lahko užival svobodo, veselje, kreativnost, umetnost in upanje. Vsako jutro bom pogledala ta prečudoviti kos na svojem vrtu z zavedanjem, da zidov ni treba graditi … Moramo jih podirati."

Z objavo je v desetih urah požela skoraj milijon všečkov, a nekateri sledilci nad gesto njenega soproga in nad njenim navdušenjem, da bo imela kos zgodovinskega spomenika doma, niso bili navdušeni. Kritizirali so jo, da spada Berlinski zid v celoti v Berlin, in ne na vrt posameznika. Ne glede na to, koliko ima pod palcem, in ne glede na nemške korenine.