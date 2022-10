Znana revija Harryja Stylesa označila za "kralja popa". Oglasil se je sin Michaela Jacksona.

Naziv "kralj popa", ki je pripadal pevcu Michaelu Jacksonu, je glasbena revija Rolling Stone zdaj pripisala 28-letnemu Harryju Stylesu. S tem se ne strinja Prince Jackson.

"Harry je odličen umetnik in pevec. Ima svoj žanr, toda 'kralj popa' je bil vzdevek, ki si ga je moj oče resnično zaslužil v času, ko dostop do informacij in slave ni bil takšen, kot danes," je v eni od oddaj na britanski televiziji dejal sin Michaela Jacksona in poudaril, da naziv še vedno pripada njegovemu očetu. "Vedno bo kralj popa, in tega mu ne moreš vzeti ," je povedal Prince.

V oddaji je med drugim spregovoril o tem, da šele zdaj, ko je odrasel, popolnoma razume težo očetove zapuščine: "Njegov vpliv je veliko večji, kot lahko razumem."