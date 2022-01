Janet Jackson o bratu Michaelu: Klical me je svinja in cipa

Konec januarja bo premiero doživel biografski dokumentarni film Janet, v katerem je pevka Janet Jackson odkrito spregovorila o svojem življenju, odraščanju pred očmi javnosti in v senci slavnega brata Michaela Jacksona.

"Včasih me je zbadal in me obkladal z žaljivkami, kot so svinja, konj, cipa in krava," je o kralju popa povedala danes 55-letna Janet. "To se mu je zdelo smešno in tudi jaz sem se smejala, toda globoko v sebi sem čutila bolečino. Ko ti nekdo reče, da imaš preveč kilogramov, te to prizadene," je še dodala.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Janet Jackson je slavo prvič okusila pri 11 letih, ko je dobila vlogo v humoristični seriji Good Times, takrat pa so se začele tudi njene težave s samopodobo. "Nase sem začela gledati drugače," je povedala, "poleg tega se je moje telo zgodaj začelo razvijati, rasle so mi prsi, ki so mi jih povijali, da ne bi bile vidne."

Vse življenje je bila bitke s svojim telesom, njena teža je pogosto drastično nihala. "Ko sem vznemirjena, začnem jesti," je dejala, "hrana mi daje uteho."

Spregovorila je tudi o obtožbah o spolnem nadlegovanju mladoletnikov, ki so doletele Michaela Jacksona, in sodnih procesih, ki so sledili in jih je spremljal ves svet. "Bilo je težko. To ni imelo zveze z mano, čeprav je bil moj brat," je izjavila Janet Jackson, "po drugi strani pa sem mu želela biti v oporo."

Dejala je še, da se je razdor med njima z Michaelom začel leta 1982, ko je izdal svoj megauspešni album Thriller. "Takrat se je vse začelo spreminjati, prvič sem začutila, da med nama ni več isto," je povedala. "Od takrat sva šla vsak v svojo smer. Preprosto ni bil več tako zabaven kot nekoč."

