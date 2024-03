Paris, Prince in Blanket, otroci pokojnega Michaela Jacksona, so se v Londonu udeležili premiere muzikala, navdih za katerega je bil njihov oče.

Čeprav se dobro razumejo, se 27-letni Prince, 25-letna Paris in 22-letni Blanket, otroci Michaela Jacksona, v javnosti le redko pojavljajo skupaj. Ena od redkih priložnosti je bila v sredo, ko so se v Londonu udeležili premiere muzikala MJ: The Musical.

Prince, Paris in Blanket Jackson Foto: Profimedia

Blanket, ki se je rodil kot Bigi Jackson, je sicer trenutno vpleten v pravno bitko z babico Katherine, materjo Michaela Jacksona, ki ji skuša preprečiti, da bi s sinovo zapuščino plačevala svoje odvetnike.

93-letna Katherine na sodišču zahteva, da ji iz zapuščine sina pokrijejo 500 tisoč dolarjev odvetniških stroškov, medtem ko upravljavci zapuščine Michaela Jacksona to zavračajo, češ da so ji od leta 2009, ko je Jackson umrl, izplačali že več kot 55 milijonov dolarjev.

Oglejte si še: