Redek dogodek: sinova kralja popa na očetov rojstni dan skupaj v javnosti #foto

Bigi in Prince Jackson, edina sinova Michaela Jacksona, sta na očetov 65. rojstni dan poskrbela za redek dogodek. Skupaj sta se namreč pojavila na prireditvi v Las Vegasu ob rojstnem dnevu pokojnega očeta in s prihodom navdušila oboževalce.

Tako imenovani kralj popa Michael Jackson bi v torek praznoval 65. rojstni dan. V spomin nanj je družba Cirque du Soleil, ki že deset let pripravlja predstave, navdihnjene z Jacksonovo glasbo, v Las Vegasu pripravila prireditev njemu v čast, na kateri sta se nepričakovano pojavila tudi njegova edina sinova – 26-letni Prince in 21-letni Bigi Jackson – ter navdušila oboževalce.

Starejši Prince (desno) je očetu v spomin na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo z Michaelom Jacksonom in sorojencema. Foto: Profimedia

V spomin objavil fotografijo z očetom in sorojencema

Medtem ko se je Prince po očetovi smrti leta 2009 že nekajkrat pojavil v javnosti, pa je za Bigija to zelo neobičajno, saj se ves čas drži stran od soja žarometov. Starejši Prince je očetu v spomin na svojem profilu na Instagramu objavil tudi fotografijo s kraljem popa in sorojencema ter zapisal: "Vse najboljše, očka. Pogrešam te in imam rad. Morda si odšel, a nisi pozabljen. Vsak dan si v naših srcih."

Jacksonu se je poleg dveh sinov rodila še hčerka Paris, ki je letos dopolnila 25 let. Princea in Paris je imel z Debbie Rowe, s katero je bil poročen med letoma 1996 in 2000, medtem ko to, kdo je Bigijeva mama, ni znano.

Kdo je mati Bigija Jacksona (levo), ni znano. Foto: Profimedia

"Če nekomu ne čestitaš na družbenih omrežjih, to ne pomeni, da ga nimaš rad"

Na svojem profilu na Instagramu se je oglasila tudi Paris Jackson in se odzvala na kritike oboževalcev, ker na očetov rojstni dan ni objavila zapisa njemu v čast. Zapisala je: "Danes je torej rojstni dan mojega očeta. Ko je bil še živ, ni hotel, da izvemo, kdaj je njegov rojstni dan, saj ni želel, da organiziramo zabavo ali kaj podobnega."

"Kot rečeno, ljudje danes svojo ljubezen in naklonjenost očitno izražajo le na družbenih omrežjih. Če nekomu ne čestitaš na družbenih omrežjih, to očitno pomeni, da ga nimaš rad in da ti ni mar zanj," je dodala in s tem utišala vse kritike. Kasneje je dokazala, da tudi brez objave na družbenih omrežjih ohranja spomin na očeta. Isti dan je pevka, ki je trenutno na turneji s skupino Incubus, namreč objavila posnetek s koncerta, na katerem se je poklonila očetu.

"Danes bi bil star 65 let. V to, kar je počel, je vložil 50 let krvi, znoja in solz ter ljubezni in strasti, da bi lahko stal tukaj na odru in kričal v mikrofon. Zato mu dolgujem vse," je dejala.

Preberite tudi: