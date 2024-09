Tito Jackson je umrl med vožnjo iz New Mexica v Oklahomo, doživel naj bi srčni infarkt, je medijem sporočil prijatelj družine Jackson. Tito je bil najstarejši od bratov Jackson, ki so v 60. letih zasloveli kot družinska pop skupina The Jackson 5, najmlajši med njimi je bil Michael Jackson.

Tito in Michael Jackson leta 1984 Foto: Guliverimage

Tito Jackson je bil v preteklih dneh z bratoma Marlonom in Jackiejem, prav tako nekdanjima članoma The Jackson 5, na turneji po Evropi. Njegova zadnja objava na Instagramu je iz Münchna, kjer so se bratje ustavili pred spomenikom, posvečenem njihovem pokojnem bratu Michaelu.

Tita Jacksona so v glasbeni karieri trikrat nominirali za nagrado grammy, kot člana The Jackson 5 so ga uvrstili tudi v alejo slavnih rock'n'rolla. Na samostojno glasbeno pot se je podal leta 2003, nastopal je predvsem kot blues glasbenik.