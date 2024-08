Janet Jackson prihaja v Evropo

Z več kot 180 milijoni prodanimi ploščami je 58-letna Janet Jackson, mlajša sestra kralja popa Michaela Jacksona, ki je umrl leta 2009, ena najuspešnejših pevk vseh časov. Je dobitnica petih grammyjev, dveh emmyjev in zlatega globusa.

Evropsko turnejo bo začela 25. septembra v Parizu, nato bo med drugim nastopila v Birminghamu, Londonu, Antwerpnu, Münchnu in Amsterdamu, zadnji koncert v okviru evropske turneje pa bo 13. oktobra v Glasgowu.

Po evropski turneji so bo vzela krajši premor, nato pa od konca decembra za več tednov nastopala še na odru v ameriškem igralniškem mestu Las Vegas.

"To bo zelo zabavno in veselim se, da bom z vami preživela prihod novega leta," je Jackson svojim oboževalcem sporočila v objavi na enem od družbenih omrežij in pri tem napovedala več nastopov v lasvegaškem Resorts World, ki lahko sprejme 5000 gostov. Od 30. decembra do sredine februarja je predvidenih deset koncertov.