Zdaj si bosta premor privoščila še Kate in William #video

Čeprav svoje kraljeve obveznosti vedno opravljata z velikim navdušenjem in nasmehom na obrazu, je očitno napočil čas, ko tudi vojvoda in vojvodinja cambriška potrebujeta malce oddiha. A brez skrbi, pri njiju ta ne bo trajal tako dolgo kot pri Harryju in Meghan.

Se spomnite, kako sta novembra princ Harry in njegova soproga Meghan Markle najprej napovedala šesttedenski dopust, ki sta ga preživela v Kanadi in niti za božične praznike nista priletela nazaj v Britanijo? Potem pa sta se na kratko vrnila le zato, da sta naznanila dokončen umik od kraljevih obveznosti ter se vrnila nazaj v Kanado.

A brez skrbi, to se pri Kate Middleton in princu Williamu ne bo zgodilo, kajti kraljevi par si je vzel prosto le prihodnji teden, ko imata njuna starejša otroka, princ George in princesa Charlotte, šolske počitnice. Z namenom, da se teden dni posvetita le njima in najmlajšemu sinu, princu Louisu, poroča portal People.

Prihodnji teden se bosta Kate in William povsem posvetila svojim trem otrokom. Foto: Getty Images

Za zdaj se še ne ve, ali bo kraljeva družina počitnice preživela doma v Kensingtonski palači, ali bo kam odpotovala. Možno je, da se bodo odpravili na njihovo podeželsko zatočišče Anmer Hall v Norfolku. Ker pa sta Kate in William tudi velika ljubitelja smučanja, ni izključeno, da bo družina počitnice preživela na belih strminah. Leta 2016 tak čas sta se namreč s takrat še dvema otrokoma odpravila v francoske Alpe, kjer sta posnela tudi nekaj očarljivih družinskih fotografij.

Fotografija z zimskih smučarskih počitnic iz leta 2016. Foto: Getty Images

