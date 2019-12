Razigrana William in Kate razkrila skrivnosti iz zasebnega življenja #video

Princ William in Kate Middleton sta skupaj s priznano kuharsko mojstrico Mary Berry pripravila posebno božično oddajo, v kateri sta se pokazala v povsem novi luči. Bila sta popolnoma sproščena in razigrana ter med snemanjem razkrila mnoge stvari iz zasebnega življenja.

Cambriška vojvodinja in vojvoda sta v čast dobrodelnim organizacijam, ki jih podpirata in ki bodo v času božično-novoletnih praznikov pomagale mnogim pomoči potrebnim, gostovala v posebni božično obarvani oddaji A Berry Royal Christmas, ki jo je gostila priznana kuharska mojstrica in pisateljica kuharskih knjig Mary Berry. William in Kate sta se svetu pokazala v povsem novi luči – bila sta sproščena in razigrana ter med snemanjem razkrila mnoge skrivnosti iz svojega zasebnega življenja.

William je skušal s kuho osvojiti Kate

Med drugim to, da je William pravzaprav odličen kuhar in da je v času študija, ko sta se s Kate začela videvati, velikokrat zanjo pripravil najrazličnejše jedi. "Mislim, da je hotel s tem narediti vtis name, Mary! Pripravljal je bolonjske omake in take reči," je razkrila cambriška vojvodinja.

Par je še razkril, da zdaj William večinoma poskrbi le še za zajtrke, medtem ko je preostalo kuho prepustil ženi, ki je menda odlična kuharica. Tudi peka tort ji ni tuja – za rojstne dni svojih treh otrok jim peče torte tudi do polnoči, če je treba. "Jaz bolj pripravljam čaje, kuham pa ne. Vsekakor je Catherine tista, ki kuha v naši družini, ne jaz," je bil iskren William.

Kate in William se večkrat pokažeta v sproščeni luči. Foto: Getty Images

Kate je kot študentka delala v strežbi

Kate je v oddaji delila še nekaj zanimivosti iz njunih študentskih dni. Med drugim, da se je takrat preizkusila celo v vlogi natakarice. Na vprašanje gostiteljice Mary Berry, ali ji je šlo delo dobro od rok, je v smehu odvrnila: "Ne, bila sem grozna!" Nato je namignila, da bo tudi pri izzivu, ki jo čaka v oddaji – pri pripravi brezalkoholnih koktajlov –, morda nekoliko nerodna.

In ko sta z Mary mešali pijače, je Kate spet pokazala svojo zabavno plat. Ko sta sestavine za pijače zmešali v posodo za mešanje koktajlov, je pripomnila: "Preden začneš tresti, se moraš vsekakor prepričati, da si dobro zaprl pokrov. Enkrat sem to poskusila s špinačno juho – pozabila sem pokriti. Na koncu sem imela špinačno juho celo na stropu."

V kulinaričnem spopadu sta se povsem sprostila

Mešanje koktajlov pa ni bil edini izziv, ki se ga je Kate lotila v oddaji. Skupaj z možem se je pomerila v zabavnem tekmovanju v peki rulade. Kate je pomagala Mary Berry, Williamu pa prav tako znana slaščičarka, nagrajena z več nagradami, Nadiya Hussain.

Pekovski spopad je bil nadvse zabaven in britanski kraljevi par, ki se je povsem sprostil, je pokazal svojo sproščeno, razigrano plat. Med pripravo rulade sta se ves čas šalila in izzivala. Ter oba v smehu malce pogoljufala. Williamu je rulado pomagala zviti Nadiya, čeprav bi jo moral sam, Kate pa je na koncu, ko je čas za pripravo potekel, na hitro še posula malo sladkorja v prahu na svojo sladico.

Ko je bil čas za razsodbo, katera sladica je boljša, se je Mary znašla ter odločila, da je rezultat izenačen. "Neodločeno je. Nočem se prepirati z nobenim od vaju. Bravo, ker sta bila tako športna – vem, da sta sicer oba nadvse tekmovalna," je ob koncu kulinaričnega spopada povedala Mary.

Kate je tista, ki kuha za Williama in njune tri otroke. Foto: Twitter