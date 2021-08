Zaradi prinčeve afere s Hrvatico je posredovala celo Buckinghamska palača

"Radoživi Andy", kot princa Andrewa že desetletja kličejo na Otoku, je trenutno najbolj kontroverzni član britanske kraljeve družine. Ta teden se je spet znašel na naslovnicah medijev, potem ko je Virginia Roberts Giuffre proti njemu vložila tožbo zaradi spolne zlorabe, ko je bila še mladoletna.

Nobena skrivnost ni, da je Andrew od nekdaj rad bil v družbi mladih in lepih deklet. Kot mlajši brat britanskega prestolonaslednika si je to lahko tudi privoščil, zaradi družine je bil vpliven in slaven, obenem pa mu je javnost marsikateri spodrsljaj oprostila, ker pač ni bil "naslednji britanski kralj".

Ob njem se je tako zvrstilo ogromno lepotic, po poroki princa Charlesa je obveljal za najbolj zaželeno partijo na svetu, leta 1986 pa se je poročil s Sarah Ferguson - Fergie, prijateljico in daljno sorodnico princese Diane.

Njun zakon je trajal deset let, v njem sta se jima rodili dve hčeri, ves čas pa so se pojavljale govorice o nezvestobi - tako njegovi kot njeni. Razšla sta se leta 1992, uradno ločila štiri leta pozneje, prince Andrew pa je začel spet javno živeti samsko življenje.

Znova se je videval z vrsto lepotic, med katerimi je bila tudi Monika Jakišić, ki je zakuhala eno odmevnejših afer tistega obdobja. Hrvatica, ki je kot otrok s starši pred vojno pobegnila iz Osijeka v Veliko Britanijo, tam pa se začela ukvarjati z manekenstvom, je bila že pred zvezo s princem priljubljena tema tabloidov. Med drugim tudi, ker se je nekaj časa videvala z igralcem Georgeom Clooneyjem.

Leta 2014 so v njeni družbi začeli vse pogosteje opažati princa Andrewa. Videvali so ju na večerjah, paparaci so ju ujeli tudi med poljubljanjem, nato pa je pravi škandal povzročila kar sama Monika.

Na družbenih omrežjih je namreč objavila fotografijo računa z večerje, na katerem je počival prstan z velikim diamantom, in vsi so seveda takoj sklepali, da sta se princ in 20 let mlajša manekenka zaročila.

Govorice so bile že tako glasne, da je morala posredovati kar Buckinghamska palača. Tamkajšnji tiskovni predstavniki, ki se sicer strogo izogibajo kakršnegakoli komentiranja zasebnega življenja kraljeve družine, so v sporočilu za javnost odločno zatrdili, da "vojvoda yorški ni zaročen z Moniko Jakišić."

Tri mesece pozneje sta se princ in "hrvaška senzacija", kot so jo klicali mediji, dokončno razšla.

