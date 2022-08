Zaradi dopustniških fotografij Francozi jezni na Macrona #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot velik del Evropejcev si je avgusta počitnice privoščil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Tudi letos je na francoski rivieri, v kraju Fort de Brégançon, ki je uradna počitniška destinacija francoskih predsednikov že vse od leta 1968.

In kot vsako leto Macrona na počitnicah tudi letos zasledujejo paparaci, ki so ga te dni ujeli med družinskim uživanjem na plaži in tudi med vragolijami na vodnem skuterju.

Foto: Profimedia

Macronov morski oddih, ki so ga v njegovem kabinetu sicer označili za "tritedenske študijske počitnice", pa je po pisanju angleškega tabloida Express sprožil veliko negodovanja med Francozi. Prepričani so, da se predsednik v času, ko se država že celo poletje kuha v vročini in ko divja vrsta gozdnih požarov, obnaša neodgovorno.

Poslanka: Macron ne razume globalnega segrevanja

Med drugim se je oglasila Sandrine Rousseau, poslanka francoske stranke zelenih, in Macrona obtožila, da "ne razume" podnebnih sprememb. Razburile so jo predvsem fotografije predsednika na vodnem skuterju, vozilu s precejšnjo porabo goriva. "To potrjuje vtis, da ne razume globalnega segrevanja," je izjavila.

