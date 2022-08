Nočejo turistov, ki potrošijo desetaka na dan

Na Novi Zelandiji si želijo več bogatih turistov in manj tistih, ki "potujejo okoli po državi in jedo instant rezance".

Z avgustom se je za vse turiste znova odprla Nova Zelandija, ki je bila med pandemijo covid-19 ena najbolj hermetično zaprtih držav. Zdaj spet sprejemajo turiste, a bi raje videli, da so to le takšni, ki so pripravljeni globoko seči v denarnico.

To je po poročanju Guardiana izjavil novozelandski minister za turizem Stuart Nash, ko je govoril o načrtih, kako znova zagnati turizem in v panogo vrniti delavce. "Brez sramu bomo ciljali na visokokakovostne turiste," je dejal in poudaril, da si želijo obiskovalcev, ki na počitnicah veliko zapravijo.

Ne bodo vabili tistih, ki "potujejo za deset dolarjev na dan"

"Seveda so popotniki z nahrbtniki dobrodošli," je dodal, "a zagotovo ne bomo nagovarjali ljudi, ki se na Facebooku hvalijo, kako po Novi Zelandiji potujejo za deset dolarjev na dan in jedo le instant rezance."

Foto: Unsplash

Podobno je o turistih, ki si jih želi privabiti, isti minister govoril že leta 2020. "To so ljudje, ki priletijo v poslovnem ali prvem razredu, najamejo helikopter za ogled ledenikov in si potem privoščijo večerjo v vrhunski restavraciji," je takrat izjavil in s tem požel plaz kritik, češ da je "snob, elitist in brez stika z resničnostjo".

Ali bogati obiskovalci v turistično blagajno res prinesejo več?

Medtem pa je James Higham, profesor turizma na novozelandski univerzi Otago za Guardian, komentiral, da ni nujno res, da "premožni posamezniki" potrošijo več kot popotniki z omejenim proračunom.

"V zadnjih letih je globalni trend, da turisti potujejo vse hitreje in v vse bolj oddaljene kraje, producirajo več toplogrednih plinov, na destinacijah pa preživijo manj časa in potrošijo manj denarja," je dejal Higham, "rezultat tega je, da zelo premožni ljudje uničujejo planet, ob tem pa imajo destinacije, kamor potujejo, od njih bolj malo."

Foto: Pexels

Okolju škodijo, destinacijam, ki jih obiščejo, pa ne koristijo

"Tisti, ki veliko zapravljajo, so običajno tudi najbolj škodljivi okolju," je poudaril, "pogosta potovanja za kratek čas nikomur ne koristijo, še posebej ne zelo oddaljenim destinacijam, kot je Nova Zelandija." Nič bolj zaželeni gosti se mu ne zdijo potniki ladij za križarjenja, ki so praviloma dobro situirani, a na destinacijah, ki jih obiščejo, potrošijo zelo malo denarja.

Po drugi strani pa je Higham opozoril, da obiskovalci, ki imajo manj razpoložljivih sredstev za trošenje, denimo t. i. popotniki z nahrbtniki ali pa študenti na izmenjavi, na neki destinaciji običajno ostanejo dlje časa in na koncu skupno potrošijo več denarja.

