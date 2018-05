Weinstein naj bi se v petek predal newyorški policiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred časom smo poročali, da imajo newyorški policisti v primeru hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina, ki se je znašel v središču hollywoodskega spolnega škandala, dovolj dokazov, da ga lahko aretirajo zaradi kaznivega dejanja spolnega napada.

Igralka Weinsteina obtožila, da jo je dvakrat posilil

Weinsteina je spolnega napada doslej obtožilo pet žensk, med njimi tudi študentka Lucie Evans. Ta je Weinsteina obtožila, da jo je leta 2004 prisilil v oralne spolne odnose. Na drugi strani je igralka Paz de la Huerta producenta obtožila, da jo je leta 2010 dvakrat posilil.

Weinsteinovi odvetniki so v preteklih mesecih sicer vztrajali, da so bili vsi spolni odnosi njihove stranke z vsem ženskami soglasni. Producent se je po škandalu umaknil očem javnosti in odšel na zdravljenje v Arizono.