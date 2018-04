Harvey Weinstein verjame, da mu bodo odpustili za spolna nadlegovanja

Osramočeni hollywoodski producent Harvey Weinstein , ki je obtožen množičnega spolnega nadlegovanja zvezdnic, naj bi menil, da mu bo Hollywood odpustil to, da je igralkam v zameno za seks desetletja gradil uspešne kariere in jo uničil tistim, ki so ga zavrnile.

Harvey je na zdravljenju, medtem ko proti njemu poteka preiskava. Foto: Getty Images

Od oktobra lani je Harvey Weinstein najbolj osovraženo ime v Hollywoodu, saj naj bi dolga leta spolno nadlegoval številne igralke, nekatere pa celo posilil. Tistim, ki so hotele zgraditi kariero, naj bi pomagal v zameno za seks, če pa so ga zavrnile, je poskrbel, da niso več dobile dela. Med takšnimi sta recimo Ashley Judd in Mira Sorvino.

Trenutno proti njemu poteka več preiskav, tako v ZDA kot v Veliki Britaniji, sam pa je trenutno na zdravljenju v ameriški zvezni državi Arizona, kjer ga je pred kratkim obiskal znani novinar, kolumnist in televizijski voditelj Piers Morgan.

Ta je za revijo GQ povedal, da se je z Weinsteinom pogovarjal dobro uro, o nekdanjem nadvse uspešnem producentu, ki je posnel največje filmske uspešnice, pa je povedal, da se bori in da ima "fascinanten značaj".

Piers meni, da bo Hollywood Harveyju sčasoma odpustil. Foto: Reuters

"Hollywood je moralna greznica"

Stopil mu je v bran, ko je povedal, da se stvari, kakršnih je obtožen, v Hollywoodu dogajajo že od njegovih začetkov. "To je v sistemu Hollywooda, odkar obstaja, zato ne morem izraziti takšne mere šoka kot nekateri ljudje v Hollywoodu."

Hollywood je moralna greznica že od 20. let prejšnjega stoletja in mislite, da je Weinstein edini zlobnež? Naredite mi uslugo. Poglejte Mela Gibsona. Sčasoma bodo odpustili tudi Harveyju Weinsteinu.

Morgan je s tem spomnil na kontroverzno in nasilno vedenje Mela Gibsona do svoje nekdanje žene Oksane Grigorieve leta 2010, ko ji je dejal, da bi bila "sama kriva, če bi jo posililo krdelo črnuhov". Proti njemu so sprožili preiskavo zaradi nasilja v družini, a so jo kasneje opustili, Gibson pa je ves čas zanikal, da bi bil kdajkoli nasilen do nje.

Vse obtožbe o spolnih odnosih brez privolitve ves čas vztrajno zanika tudi Weinstein, igralko Rose McGowan, ki ga je obtožila posilstva, pa označil za lažnivko. Rose trdi, da jo je Harvey posilil leta 1997 in ko ga je hotela prijaviti, so jo odpustili s projekta, pri katerem je takrat delala. Januarja letos je izdala knjigo Brave (Pogumna, op. p.), v kateri opisuje spolni napad.

Rose je o posilstvu napisala knjigo. Foto: Getty Images

Preberite še:



>> Primer Weinstein: policija ima dovolj dokazov za aretacijo

>> Weinstein asistentki za molk o spolnih zlorabah plačal več kot sto tisoč evrov

>> To so igralke, ki so spregovorile o spolnem nadlegovanju Harveyja Weinsteina