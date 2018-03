Primer Weinstein: policija ima dovolj dokazov za aretacijo

Foto: Getty Images

Newyorška policija je v preiskavi obtožb o spolnih napadih, za katere je producenta Harveyja Weinsteina obtožilo pet žensk, zbrala dovolj dokazov, da ga lahko aretirajo, besede pripadnika policijskih vrst v New Yorku povzema spletni portal The Daily Beast. Zeleno luč za aretacijo mora prižgati manhattanski okrožni tožilec Cyrus Vance, ki govoric o bližajoči se aretaciji Weinsteina ni želel komentirati.

Po poročanju omenjenega portala newyorška policija preiskuje pet različnih obtožb o spolnih napadih, ki naj bi jih zagrešil Weinstein, med njimi pa naj bi bil najtrdnejši primer študentke Lucie Evans, ki je Weinsteina obtožila, da jo je leta 2004 prisilil v oralne spolne odnose.

Igralka Paz de la Huerta je Weinsteina obtožila, da jo je dvakrat posilil. Foto: Getty Images

Med preiskovanimi so tudi obtožbe igralke Paz de la Huerta, ki trdi, da jo je Weinstein leta 2010 dvakrat posilil. Policisti so v Parizu in Los Angelesu zbrali izpovedi žrtve in prič, zbrali telefonske, finančne in zdravstvene podatke ter nanizali priče, ki so pripravljene stopiti pred veliko poroto, poroča STA. Preiskava obtožb preostalih treh žensk še teče.

O aretaciji bo odločil tožilec, ki je Weinsteinu že pogledal skozi prste

Zdaj je žogica pri tožilcu Vanceu, ki pa leta 2015 ni odobril aretacije Weinsteina po obtožbi italijanske manekenke Ambre Battilane Gutierrez, da jo je otipaval in želel zmamiti v sobo. Guiterrez je incident takoj prijavila in celo predložila posnetek, ki ga je skrivaj posnela, ko se ji je Weinstein opravičil za svoja dejanja in jih s tem tudi priznal.

Weinsteinovi odvetniki medtem vztrajajo, da so bili vsi spolni odnosi njihovega klienta z vsem ženskami soglasni.