Igralka Lily James je v novi seriji Pam & Tommy upodobila zvezdnico Obalne straže Pamelo Anderson. Serija prikazuje resnično zgodbo, ko je bil iz domovanja zakoncev Tommyja Leeja in Pamele Andersen ukraden intimni posnetek in objavljen na internetu.

Preobrazba iz Lily James v Pamelo Anderson ni bila lahka. Kot je povedala igralka za Entertainment Weekly, je postopek trajal štiri ure. Morali so ji urediti pričesko, nanesti ličila in protetiko ter poskrbeti za oblačila. "Ob 3.30 sem že bila na kozmetičnem stolu in mojstri so potrebovali štiri ure, da so mi ustvarili videz Pamele," je povedala igralka.

Jamesova je tudi opozorila, da vseeno niso uporabili toliko protez, kot bi si mislili. Največ je bilo treba narediti za povečanje prsi. "Moje prsi so postale neverjetne. Nikoli, nikoli ne bi ugotovili, da sem to jaz. Bilo je šokantno. Ker so za povečanje prsi potrebovali precej časa, jih nisem nosila toliko, kot bi si želela. Nekako smo goljufali z mojimi prsmi, si izmislili obleke in stvari, da bi jih prikrili ali skrili ter ustvarili iluzijo, da so večje."

Serija Pam & Tommy se osredotoča tudi na to, da je bila Andersonova ob kraji videoposnetkov medijsko veliko bolj izpostavljena in javno linčana kot Lee. O tem je v intervjuju za IndieWire spregovorila tudi Jamesova: "Naš namen je bil tudi, da nastavimo ogledalo družbi, da bi ljudje spregledali lastno krivdo in prispevali k zdravemu obnašanju na spletu. Vsi nosimo del krivde."

Preberite še: