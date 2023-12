Nekdanji mož Pamele Anderson obtožen spolnega napada

Rocker Tommy Lee, nekdanji mož Pamele Anderson, je še eden od zvezdnikov, ki so obtoženi spolnega napada. Leta 2003 naj bi v helikopterju otipaval in poljubljal žensko, ki jo je ravno spoznal, ter jo poskušal prisiliti v oralni spolni odnos, poroča portal TMZ.

V tožbi, ki jo je pridobil omenjeni portal, ženska trdi, da jo je njen prijatelj, sicer pilot, povabil na vožnjo s helikopterjem nad San Diegom. Ko je prispela na letališče, je opazila Tommyja Leeja. Povedali so ji, da so se načrti spremenili in da se bodo vsi trije peljali v Los Angeles.

Ko so vzleteli, naj bi pilot in Lee začela piti alkohol, kaditi marihuano in uživati kokain. Oba naj bi tudi pritiskala nanjo, da se Leeju usede v naročje. Ko je to storila, jo je začel otipavati in poljubljati ter jo poskušal prisiliti v oralni spolni odnos. Ko so prispeli v Los Angeles, jo je rocker le objel in odšel, s pilotom pa sta v tišini odletela nazaj v San Diego.

Tommy Lee je bil leta 1998 obsojen na šest mesecev zaporne kazni zaradi fizičnega nasilja nad bivšo ženo Pamelo Anderson. Foto: Guliverimage

Incidenta ni prijavila policiji, ker je mislila, da je ne bodo jemali resno

Kot je zapisano v tožbi, je bila ženska po domnevnem incidentu šokirana, čutila pa je stisko, ponižanje, sram in krivdo. Incidenta ni prijavila policiji, ker je mislila, da je ne bodo jemali resno. Ker od dogodka naprej, kot trdi, trpi za anksioznostjo, depresijo, posttravmatsko stresno motnjo ter drugimi fizičnimi in psihičnimi poškodbami, od Leeja zdaj zahteva odškodnino.

Zvezdnik se na obtožbe o spolnem napadu še ni odzval.

Zaradi fizičnega nasilja dobil šest mesecev zaporne kazni

Pamela Anderson in Tommy Lee sta se ločila leta 1998 po treh letih zakona, v katerem sta se jima rodila dva sinova – 26-letni Brandon Thomas in 25-letni Dylan Jagger. Ločitveni postopek je sprožila Andersonova, ki je proti Leeju vložila tožbo zaradi fizičnega nasilja. Lee je bil takrat obsojen na šest mesecev zaporne kazni.

Na njuno razmerje je močno vplivala tudi tatvina sefa, ki jima ga je na začetku njunega zakona ukradel električar Rand Gauthier, zadolžen za prenovo njunega doma. V sefu so bili poleg orožja in nakita tudi posnetek in fotografije njunega spolnega odnosa z medenih tednov. Posnetek in fotografije so bili objavljeni, zakonca pa sta tožbo, ki sta jo vložila zaradi tatvine, izgubila.

Pamela Anderson in Tommy Lee sta se ločila leta 1998 po treh letih zakona, v katerem sta se jima rodila dva sinova. Foto: Guliverimage

