V boj za mesto predsednika ZDA tudi zvezdniki #video

Do ameriških volitev 3. novembra 2020 je še dobro leto. Kot kaže, ima kot protikandidat predsedniku Donaldu Trumpu na strani demokratov največ možnosti nekdanji podpredsednik Joseph Biden, a v ameriško predvolilno kampanjo se bodo morda podali tudi igralka Angelina Jolie, televizijska voditeljica Oprah Winfrey in glasbenik, ki prijateljuje s Trumpom, Kanye West.

Ko se je leta 2001 kot neustrašna arheologinja Lara Croft borila proti zlobnežem, jo je občinstvo takoj vzelo za svojo. Za ženske je bila idol, za moške pa seks simbol, a Angelina Jolie je hitro dokazala, da ima pokazati in predvsem povedati še veliko več, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

Postala je borka za človeške pravice, humanitarka in ambasadorka Združenih narodov. Razmišljala naj bi o kandidaturi za predsednico ZDA.

"Ob rojstvu smo vsi ljudje enakopravni in zaslužimo si enake pravice in dostojanstvo, to je bistvo tega, da si državljan demokracije," je prepričana Joliejeva. Foto: Getty Images

Na seznamu tudi Oprah in Kanye

Igralka ni edina vplivna ženska, ki jo mediji navajajo kot morebitno kandidatko za predsednico, saj je na seznamu pristala tudi TV-voditeljica in filantropinja Oprah Winfrey, ki pa je kljub množični podpori priznala, da predsedovanje ni zanjo.

Prav nasprotno je o svojih sposobnostih prepričan Kanye West, ki je svojo kandidaturo napovedal že leta 2015, a se je po tem, ko je spoznal predsednika Trumpa in se z njim spoprijateljil, odločil, da bo s kandidiranjem počakal.

Kanye ne skriva, da Trumpa obožuje. Foto: Getty Images

Johnson Trumpu ni naklonjen, kandidiral bi prav zato

Malo manj je Trumpu naklonjen letos najbolje plačani igralec in najbolj seksi moški leta 2016, Dwayne Johnson. Prav zato razmišlja, da bi iz sveta zabave prestopil v politiko.

"Ko bom začutil, da sem pripravljen na to vlogo, da postanem izjemen vodja in nekaj resnično spremenim, potem bom to naredil," je dejal.Že res, da se v filmih znajo preobraziti v ogromno različnih vlog, a vprašanje je, kako bi se zvezdniki v resnici znašli v ovalni pisarni. Na te odgovore bo po vsej verjetnosti treba počakati do leta 2024, saj je tokratni seznam kandidatov, ki imajo še možnost za izvolitev, bolj ali manj določen.