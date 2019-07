Trump na pobudo Kim in Kanyeja na pomoč raperju, zaprtemu na Švedskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je govoril s švedskim premierjem Stefanom Löfvenom o primeru ameriškega raperja ASAP Rockyja, ki je pristal v priporu na Švedskem. Kot je zapisal na Twitterju, je pripravljen osebno jamčiti zanj, k tej potezi pa sta ga spodbudila resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in njen soprog, Kanye West.

Glasbenika s pravim imenom Rakim Mayers so švedske oblasti priprle na začetku tega meseca zaradi obtožb o napadu. Vpleten je bil namreč v pretep v Stockholmu 30. junija, kjer je nastopal na festivalu.

Za pomoč raperju iz nastale situacije se je pri ameriškem predsedniku zavzel zvezdniški par Kanye West in Kim Kardashian. Trump je v petek tvitnil, da bo o tem govoril s švedskim premierjem in kot kažejo njegovi današnji tviti, je to tudi storil.

Trumpa sta k temu, da pomaga na Švedskem zaprtemu raperju, spodbudila Kim Kardashian in njen soprog Kanye West. Foto: Reuters

"Zagotovil sem mu, da pri ASAP ni nevarnosti, da bi pobegnil, in ponudil sem, da osebno poskrbim za njegovo varščino ali kaj drugega. Naši sodelavci bodo nadaljevali pogovore, midva pa sva se dogovorila, da se v naslednjih 48 urah ponovno slišiva," je danes sporočil Trump.

Kot je zapisal, mu je švedski premier zagotovil, da bo raper "obravnavan pošteno".

Trump je bil sicer ta teden tarča kritik zaradi besednega napada na štiri liberalne demokratske kongresnice, zaradi katerega ga je predstavniški dom kongresa z demokratsko večino označil za rasista.