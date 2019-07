Propadel poskus začetka postopka impeachmenta proti Trumpu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teksaški demokrat Al Green je v nasprotju z željami vodstva stranke v predstavniškem domu ameriškega kongresa v sredo dal na glasovanje začetek postopka odstavitve predsednika ZDA Donalda Trumpa, a je v predstavniškem domu z demokratsko večino dobil njegov predlog podporo le 95 članov njegove stranke. Proti je bilo 332 republikancev in demokratov.

Al Green je zahteval glasovanje zaradi Trumpovega napada na štiri liberalne kongresnice, ki jih je zaradi nasprotovanja njegovi politiki poslal domov v njihove države, čeprav so vse državljanke ZDA.

Green že dvakrat prej predlagal odstavitev Trumpa

Predstavniški dom je Trumpove izjave z resolucijo obsodil kot rasistične, Green pa je menil, da je zdaj čas za impeachment. Al Green je sicer že dvakrat doslej predlagal odstavitev Trumpa, tokrat pa prvič v predstavniškem domu z demokratsko večino.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je še naprej proti, ker se zaveda, da lahko to Trumpu politično le koristi. Demokratska večina v predstavniškem domu bi ga že obtožila kaznivih dejanj, vendar pa bi ga potem republikanska večina v senatu, ki v postopku impeachmenta deluje kot sodišče, oprostila krivde. S tem bi potem šel na volitve.

Ignorira preiskave

Pelosijeva želi, da Trumpa še naprej preiskujejo številni kongresni odbori in meni, da bo to bolje za demokrate. Trump sicer te preiskave enostavno ignorira skupaj s člani svoje vlade. Predstavniški dom kongresa je v sredo z 230 glasovi proti 198 pravosodnega ministra ZDA Williama Barra in ministra za trgovino Wilburja Rossa kazensko obtožil zaničevanja kongresa.

Takih obtožb je bilo že nekaj, posledic pa ni. Ministrstvo, ki ga vodi Barr, lastnega šefa pač ne bo kazensko preganjalo, ker je tako sklenila demokratska večina v enem od kongresnih domov. Tokratna obtožba je posledica skrivanja informacij glede tega, zakaj so se Trump in republikanci odločili, da v vprašalnik štetja prebivalstva dodajo vprašanje o državljanstvu, česar doslej ni bilo več kot 50 let.