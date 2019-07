Predstavniški dom ameriškega kongresa Trumpa označil za rasista

Trump je konec tedna progresivne demokratske kongresnice, ki se ne strinjajo z njegovo politiko, poslal domov v države, iz katerih so prišle, čeprav so vse razen ene, na katere je usmeril svojo ost, rojene v ZDA. Nadaljeval je s tviti o tem, da se mu morajo opravičiti, da podpirajo terorizem, da nasprotujejo Izraelu in sovražijo ZDA.

"Komentarji so povečali strah in sovraštvo do novih Američanov"

V resoluciji so Trumpa obsodili zaradi "rasističnih komentarjev, ki so legitimirali in povečali strah in sovraštvo do novih Američanov in ljudi," ki niso belci oziroma evropskega izvora. Obsodili so ga tudi, ker priseljence in prosilce za azil označuje za "napadalce".

Republikanci so se predsedniku postavili v bran

Resolucija predstavniškega doma kongresa nima praktičnih posledic za predsednika, ki si je s tem le utrdil podporo svoje volilne baze. Republikanci, ki so dan prej morda kritizirali predsednika, so se mu pred glasovanjem postavili v bran in trdili, da ni rasist, kar je tvitnil tudi sam. "Nimam nobene rasistične kosti v svojem telesu," je zapisal.

Newyorška demokratska kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, ena izmed tistih, ki jih je Trump pošiljal domov, mu je odgovorila, da ima prav. "Res nimaš rasistične kosti v svojem telesu. Imaš rasistično pamet v glavi in rasistično srce v prsih," je tvitnila Newyorčanka s poreklom iz Portorika.

"Tega na najvišjih ravneh ameriške vlade ne bi smelo biti"

Kongresnik iz Georgie, ki je komaj preživel demonstracije za enakopravnost temnopoltih leta 1965 v Alabami, John Lewis je pred glasovanjem o resoluciji dejal, da pozna rasizem, in to, kar je naredil Trump, je rasizem, čeprav česa takšnega na najvišjih ravneh ameriške vlade ne bi smelo biti.

"Odlično, da so le štirje republikanci glasovali za resolucijo"

Trump je po potrditvi resolucije tvitnil le, da je odlično, da so samo štirje republikanci glasovali za resolucijo. "Kakšen imeniten dan," je na obsodbo rasističnih izjav odgovoril Trump.

Demokrati imajo večino v 435-članskem predstavniškem domu, ne pa tudi v senatu, kjer ni pričakovati, da bi se odločili za obravnavo tovrstne resolucije.