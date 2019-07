Trumpovi podporniki vzklikali: Pošljite jo nazaj! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in demokratskimi kongresnicami priseljenskih korenin, ki jih je predsednik ZDA nedavno prek Twitterja "poslal domov", se poglablja. V sredo zvečer so namreč Trumpovi podporniki na zborovanju v Severni Karolini glasno skandirali proti v Somaliji rojeni demokratski kongresnici Ilhan Omar z geslom: "Pošljite jo nazaj domov!"

Tik pred omenjenim zborovanjem je v ameriškem kongresu propadel prvi poskus odstavitve predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki mu del ameriške javnosti in politike zaradi spornih tvitov proti kongresnicam očita, da je rasist. Spomnimo, da je predstavniški dom kongresa v torek zvečer sprejel resolucijo, v kateri je obsodil Trumpove sporne izjave in jih označil za rasizem.

Trumpovi podporniki vzklikali: Pošljite jo nazaj domov!

Trump je kljub temu na sredinem zborovanju v Severni Karolini spet začel besedno vojno proti kongresnicam Alexandrii Ocasio-Cortez, Rashii Tlaib, Ayanni Pressley in Ilhan Omar, ki jih je označil za "vod sovraštva do Amerike". Množica njegovih podpornikov je nato proti Omarjevi vzklikala geslo: "Pošljite jo nazaj domov!"

Podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so skandirali proti demokratski kongresnici Ilhan Omar, ki je bila rojena v Somaliji. Foto: Reuters

Trumpovi kritiki po poročanju BBC opozarjajo, da gre pri tem za izpeljanko iz gesla Zaprite jo!, s katerim so Trumpovi privrženci pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 skandirali proti takratni demokratski predsedniški kandidatki in Trumpovi tekmici Hillary Clinton.

Kongresnica: Še vedno bom vstala kot zrak

Demokratska kongresnica Ilhan Omar, ki je sicer ameriška državljanka, se je na Twitterju na potezo Trumpovih privržencev odzvala s pesmijo ameriške pesnice in borke za človekove pravice Maye Angelou. "Lahko me ustrelite z vašimi besedami ... Ampak še vedno bom vstala kot zrak," je Trumpovim privržencem sporočila Omarjeva.

Podporniki demokratov na Twitterju podporo Omarjevi izrekajo tudi s ključnikom #stojimzihan (ang. #IStandWithIhan). Do četrtka zjutraj so našteli že več kot 180 tisoč tvitov z omenjenim ključnikom.

Ključnika #pošljitejodomov (ang. #SendHerBack) in #stojimspredsednikomtrumpom (ang. #IStandWithPresTrump) sta bila do zdaj uporabljena bistveno manjkrat, in sicer samo pri nekaj več kot štiri tisoč tvitih.