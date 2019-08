Bo Angelina Jolie vlogerka? Zagnala je lastni kanal na YouTubu. #video

Medtem ko večina zvezdnic, ki so že postale vlogerke, snema videe o ličilih, modi, vadbi in prehrani, se je Angelina Jolie stvari lotila bolj resno.

Prvi video, ki ga je objavila, je njen 15-minutni govor na letošnjem ministrskem zasedanju v New Yorku, ko je spregovorila o ženskah, ki so vse prevečkrat žrtve vojn. "Več kot polovica beguncev je žensk in velika večina žrtev posilstev in drugega spolnega nasilja v vojnah so ženske. Ženske so v absolutnem epicentru sodobnih konfliktov, in to v najslabšem mogočem pomenu," je dejala.

V nedeljo pa je delila še en video, ki se prav tako dotika žensk. Gre za govor iz leta 2017 z dogodka The Hollywood Reporter, ženske v šovbiznisu.

Kot predstavnica beguncev hoče doseči občinstvo tudi prek YouTuba

Opis njenega profila obljublja, da bodo takšne tudi nadaljnje teme. Igralka in aktivistka je namreč od leta 2012 posebna odposlanka Visokega urada Združenih narodov za begunce (UNHCR) in je njihov glas v svetu.

Angelinin kanal, poimenovan preprosto z njenim imenom, ima za zdaj malo manj kot devet tisoč naročnikov.

Zagon lastnih profilov na tem priljubljenem omrežju je zadnje čase precej pogosta poteza zvezdnic. Med drugim se je za to odločila tudi supermanekenka Naomi Campbell, ki na svojem kanalu večinoma deli videe, kot so Nakupovanje z Naomi, Naomijina 5-minutna mejkap rutina in utrinki iz zakulisja fotografiranj.