Tragična novica iz sveta glasbe: umrl je star komaj 50 let

Bobnar ameriške rock skupine Foo Fighters Taylor Hawkins je umrl v starosti 50 let, so sporočili iz skupine.

Skupina je v izjavi na družbenih omrežjih zapisala, da so "uničeni zaradi tragične in prezgodnje izgube". "Njegov glasbeni duh in nalezljiv smeh bosta za vedno živela z nami," so še dodali.

Vzrok smrti ni naveden oziroma še ni znan. Skupina je sicer trenutno na turneji po Južni Ameriki, piše BBC.

Član skupine je bil več kot dve desetletji

Hawkins je s Foo Fighters igral več kot dve desetletji, pridružil pa se je kmalu po tem, ko so končali s snemanjem albuma The Color and the Shape (leta 1997).

Foo Fighters je leta 1994 ustanovil Dave Grohl, potem ko je njegova prejšnja skupina Nirvana razpadla po smrti pevca Kurta Cobaina. Medtem ko je Grohl bobnal za Nirvano, je v Foo Fighters prevzel glavni vokal in kitaro, tako da je imel Hawkins v skupini nalogo bobnanja.

"Na začetku sem bil nekoliko živčen, a sem to prebolel," je povedal za OC Weekly kmalu po pridružitvi. Med koncerti skupine sta včasih zamenjala vlogi, pri čemer je Hawkins prevzel vokal. Preden se je pridružil Foo Fighters, je Hawkins bobnal za Alanis Morissette.

Po objavi novice o njegovi smrti so številni oboževalci delili posnetke, na katerih poje Queen's Somebody to Love.

