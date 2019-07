Mini avantura s hibridnim minijem: v puljsko Areno na Foo Fighterse #video #foto

Hibridni mini countryman se je med kratkim potepom do Pulja in nazaj izkazal za maksi spremljevalca, saj na njem ni prav nič mini. Koncert Foo Fightersov v puljski Areni je bil zato z njim mini avantura z maksi doživetjem.

Najprej razčistimo ime "mini". Mini cooper countryman S E ni nič kaj "mini", čeprav na to namigujeta tako ime kot tudi njegov legendarni predhodnik. Je prej "maksi", kar sicer prinaša več prednosti kot slabosti, predvsem večjo suverenost in udobje pri vožnji, a je za to, da se voznik prilagodi na njegovo "nemajhnost", potrebnih nekaj prevoženih kilometrov.

Pri tem nedvomno pomaga občutek za volanom, kjer se voznik počuti suvereno in res dobro.

Do arene z gorivom in elektriko

Hibridni pogon deluje gladko, preklopi med elektriko in bencinom so neslišni, na poti od Ljubljane do Pulja pa ga zaradi hitre vožnje večino časa poganja bencin. Dobro se izkaže ob gnečah na cesti, ko preklopi na elektriko, zaradi česar je poraba manjša, premagovanje kolone pa dodatno olajša avtomatski menjalnik.

K dobrem občutku pri vožnji pripomore še udobna in prostorna notranjost, ki se lahko z barvami prilagaja posamezniku. Prijetna notranjost in občutek, ki ga ta vzbuja v vozniku in sopotnikih, je vsekakor eden največjih adutov tega avtomobila, saj se mnogi za nakup odločajo prav na podlagi tega, kako se počutijo med vožnjo.

No, tudi zunanjost ne razočara – s klasičnimi potezami mini cooperja je izjemno fotogeničen, sploh ko ga postavite zraven znamenite puljske Arene, prizorišča, ki si ga je za dva junijska večera izbrala tudi ameriška rock skupina Foo Fighters.

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foo Fightersi so v puljski Areni odigrali dva koncerta, ki nista bila izjemna le zaradi prizorišča, ampak tudi zaradi manjše množice oboževalcev. Na vsakem koncertu je bilo okrog sedem tisoč ljudi, zato je bila izkušnja še toliko bolj posebna.







Koncertu v drugem večeru je posebno noto dodal oboževalec Richard Greenbury iz Manchestra, ki je z napisom "Taylor, če potrebuješ odmor, lahko jaz igram bobne" pritegnil pozornost frontmana Davea Grohla in tako pristal na odru ene največjih rock skupin. Z njimi je zaigral pesem Wheels.





Za 100 evrov do Pulja, Vileša in Murske Sobote

Iz Ljubljane do Pulja, nato do Vileša in Ljubljane ter še do Murske Sobote in nazaj v prestolnico. To je bila pot, ki smo jo opravili s hibridnim mini countrymanom. Strošek bencina? Okrog 100 evrov, a se je bilo za to treba na bencinski črpalki ustaviti trikrat, saj ima precej majhen rezervoar.

Poleg tega je bilo potrebno še eno polnjene baterije. V manj kot uri se je prek običajne vtičnice napolnila na približno dve tretjini, za polnih 100 odstotkov pa bi bili potrebni še dobri dve uri več. Baterija se prazni precej hitro, zaradi česar lahko avto zgolj na elektriko (uradno) prevozi 40 kilometrov z najvišjo hitrostjo 125 kilometrov na uro.

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Podatki o vozilu mini cooper countryman S E:

- Sprednji kolesi poganja motor z notranjim izgorevanjem, zadnji kolesi pa elektromotor.



- Pogonsko moč si delita trivaljni bencinski motor in sinhroni elektromotor. Skupaj proizvedeta izhodno moč 165 kilovatov na 224 kilometrov.



- Visokonapetostna baterija ima kapaciteto 7,6 kilovatne ure. S pomočjo polnilne postaje Wallbox z zmogljivostjo polnjenja 3,6 kilovata se lahko popolnoma napolni v dveh urah in 15 minutah. Polnjenje prek običajne vtičnice traja tri ure in 15 minut.



- Vozilo pospeši od nič do 100 kilometrov na uro v 6,9 sekunde.



- Za izbiro prek stikala eDrive so na voljo trije načini delovanja. V nastavitvi AUTO eDRIVE vozilo deluje na električni pogon do hitrosti 80 kilometrov na uro. Pri višjih hitrostih in v primeru zelo intenzivnih obremenitev se dodatno samodejno vključi motor z notranjim izgorevanjem. V načinu vožnje MAX eDRIVE ga poganja zgolj elektromotor pri hitrostih do 125 kilometrov na uro. Izbira načina vožnje SAVE BATTERY razbremeni zmogljivost baterije oziroma poveča njeno stopnjo napolnjenosti na vsaj 90 odstotkov, kar je dovolj električne energije za poznejšo lokalno vožnjo brez emisij.



- Cena: 38.000 evrov (osnovni), 55.992 evrov (z dodatki).

Pod črto: za tiste, ki avtomobil pogosto uporabljajo za krajše mestne vožnje in občasen potep do malce bolj oddaljenih mest, bo ta avtomobil dobra izbira. Sploh če ste se navzeli bolj ekološkega načina življenja in vam ni vseeno, kakšen ogljični odtis puščate na Zemlji.

Preverite tudi: