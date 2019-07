Tako bo videti največje letovišče na Hrvaškem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnjo jesen bodo pri Poreču začeli graditi luksuzno letovišče, ki bo največje na Hrvaškem do zdaj.

Valamar Riviera iz Poreča, največje turistično podjetje na Hrvaškem, je razkrilo načrte za svoj največji in najambicioznejši projekt do zdaj. Poreški hotel Pical, ki ima zdaj zgolj dve zvezdici, in njegovo okolico nameravajo preurediti v luksuzno letovišče s petimi zvezdicami, ki bo imelo okoli 500 sob.

Foto: Valamar Riviera

Skupno bo v letovišču sedem restavracij in sedem barov, kompleks bazenov z 2200 kvadratnimi metri površin, hotel bo imel tudi notranji bazen in spa, prav tako bo preurejena plaža, kjer načrtujejo razkošen klub.

Foto: Valamar Riviera

Projekt, v katerega bodo vložili 105 milijonov evrov, naj bi bil dokončan leta 2021.

