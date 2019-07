Spektakularni posnetki kolesarjenja po Sloveniji #foto

Zamišljen kolesar nad morjem oblakov. To je fotografija, s katero je Kranjčan Sandi Bertoncelj navdušil komisijo Instagram foto natečaja #SloveniaOnBike, ki je v maju potekal v okviru gorskokolesarskega druženja Trans Julius. Namen natečaja je bil spodbuditi kolesarje, da s svojimi najljubšimi trenutki na kolesu ljudi navdušijo za aktivno preživljanje prostega časa in odkrivanje lepot Slovenije. Ljubitelji kolesarstva in fotografije so pod zgoraj omenjenim ključnikom objavili več kot 800 fotografij.

Strokovna komisija, ki sta ji sopredsedovala fotografa Arne Hodalič in Samo Vidic, je med vsemi avtorji, ki so na Instagramu pod ključnikom #SloveniaOnBike v mesecu maju objavili fotografijo, izbrala 11 finalistov, največ pozornosti pa je pritegnilo delo fotografa Sandija Bertonclja, ki se je med finaliste uvrstil s kar dvema fotografijama. Motiv s kolesarjem nad morjem oblakov je komisija postavila na 1. mesto.

Utrinek izpod Koče na Golici

"Fotografijo sem novembra lani posnel pod Kočo na Golici," nam je povedal Bertoncelj, ljubiteljski fotograf in velik ljubitelj adrenalinskih športov. Pred leti je tudi sam treniral akrobatsko smučanje.

Za svoj prispevek je bil deležen posebne nagrade. Zmagovalna fotografija bo namreč krasila etiketo omejene serije piva Trans Julius, ki ga je prav za to priložnost pripravila mikropivovarna Lintvern, med 11 finalistov pa so organizatorji natečaja razdelili nagrade v skupni vrednosti več kot tri tisoč evrov.

Fotografije, ki so se uvrstile v finalni izbor, bodo do konca avgusta na ogled na panojih ob Bohinjskem jezeru.

Bertoncelj je prepričal tudi s fotografijo iz Karavank, ki jo je komisija prav tako uvrstila v finale. Foto: Sandi Bertoncelj

"Temeljni namen foto natečaja #SloveniaOnBike je bil spodbuditi kolesarje in fotografe, da s svojimi najljubšimi kolesarskimi trenutki navdušijo za gibanje na dveh kolesih in odkrivanje kolesarskih lepot Slovenije. Glede na to, da smo natečaj organizirali prvič, smo pričakovali okoli 200 fotografij v enem mesecu, vendar se jih je v tem času zbralo več kot 800. To je lep dokaz, da je slovenska kolesarska skupnost zelo aktivna in si zasluži več pozornosti," je prepričana Vesna Stanić, ena od glavnih akterjev kolesarskega projekta Trans Julius, v okviru katerega so izpeljali natečaj.

Prepričana je, da so z natečajem odprli novo poglavje v razvoju rekreativnega kolesarstva in prispevali k večji prepoznavnosti Slovenije kot kolesarske destinacije,

Oglejte se fotografije Instagram foto natečaja #SloveniaOnBike, ki jih je komisija uvrstila med TOP 12:

Foto: Katja Filipič

Foto: Jan Kocjan

Foto: Leon Grimaldi

Foto: Miha Matavž

Foto: Luka Ploj

Foto: Aljaž Šterk

Foto: Gregor Skoberne

Foto: Tadej Lever

Foto: Štefan Kovač

Foto: Katja Jemec

3. Trans Julius privabil tekmovalce iz 11 držav in s štirih celin

Zaključek foto natečaja je potekal vzporedno s 3. izvedbo gorskokolesarske dogodivščine Trans Julius, ki je v Slovenijo privabila 80 tekmovalcev iz 11 držav in s štirih celin.

Zmaga je po šestih etapah pripadla domačinu Tadeju Razpetu iz Cerknega, na zmagovalni oder pa sta se povzpela še dva Italijana: Lorenzo Mattio in Stefano Poletti.

V ženski konkurenci je slavila Britanka Emily Horridge, drugo mesto je zasedla slovenska kolesarka Petra Burgar Jerič, tretje pa prav tako Britanka Liz Waterhouse. Med udeleženci je bilo 25 odstotkov žensk, kar je organizatorjem dalo idejo, da bi na 4. izvedbi Trans Juliusa poskrbeli še na kakšen ženski projekt.

Foto: Gregor Škoberne Photography

Kolesarji so svojo pustolovščino začeli v Cerknem, kjer so po prologu odpeljali še tri etape, tudi nočno, ki se je končala v središču mesta. Naslednja postaja je bila na Mostu na Soči, kjer so se kolesarji spustili s turistične kmetije Široko ter se z avtovlakom zapeljali do Bohinjske Bistrice. Tretji tekmovalni dan je bil v načrtu premierni spust po zahtevni trasi izpod Ratitovca, a je bila etapa zaradi slabe vremenske napovedi odpovedana. Zadnji dan so se kolesarji zapeljali od Bohinjske Bistrice do cilja v Podbrdu.