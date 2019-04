Iščemo motivacijske trenutke za odkrivanje Slovenije na kolesu!

Oglasno sporočilo

Foto natečaj #SloveniaOnBike je namenjen vsem kolesarjem, ki odkrivate in beležite trenutke, ki jih ne želite pozabiti in hkrati jih želite deliti z vsemi, ki iščejo navdih in motivacijo za uživanje v naravi. Cestno ali gorsko kolo, v bike parku, mestu ali na snegu: iščemo tiste ujete trenutke, ki so motivacija za dobro počutje in odkrivanje Slovenije na kolesu. Najmanj 12 finalistov bo prejelo nagrade v skupni vrednosti 3.000 EUR, poleg tega pa bodo njihove fotografije predstavljene na fotografski razstavi #SloveniaOnBike.

Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius, ki na različne načine spodbuja sodelovanje in razvoj kolesarstva v Sloveniji, je foto natečaj #SloveniaOnBike zasnoval z namenom, da Slovenci pokažemo prek digitalnih kanalov, kaj naša dežela nudi kolesarjem. “Smo zagnana in srčna ekipa, ki meni, da vsak od nas lahko navdihuje druge, da prosti čas preživljamo na kolesu. Veseli smo, da sta našo pobudo podprla dva izjemna slovenska fotografa - Arne Hodalič in Samo Vidic, ki bosta kot so-predsednika strokovne žirije z drugimi člani izbrala najmanj 12 finalistov, ki jih bomo predstavili na razstavi #SloveniaOnBike, ki jo bomo otvorili 22. junija v sklopu gorsko kolesarske prireditve Trans Julius v Bohinju,” je ob začetku akcije povedala Vesna Stanić, vodja zavoda.

POTEK NATEČAJA #SloveniaOnBike

OBJAVITE FOTOGRAFIJO NA INSTAGRAMU S KLJUČNIKOM #SloveniaOnBike

V času od 1. maja do 31. maja 2019 na družabnem omrežju Instagram objavite fotografijo s ključnikom #SloveniaOnBike. Ali več fotografij! Fotografije morajo biti posnete v Sloveniji od 1. januarja 2018.

V kolikor nimate Instagram profila, lahko svojo prijavo (ime, priimek, e-naslov, kraj in datum nastanka fotografije) pošljete na elektronski naslov ride@trans-julius.com.

KAKŠNE FOTOGRAFIJE IŠČEMO?

Trenutki, ki jih ne želite pozabiti in z njimi spodbujate k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa na kolesu, pa naj bo to cestno, gorsko, mestno, otroško ali monokolo. Edini pogoj je, da je fotografija posneta v Sloveniji v času od 1. januarja 2018 do 31. maja 2019.

TEHNIČNE ZAHTEVE FOTOGRAFIJ

Fotografija v digitalni tehniki mora biti v formatu JPG v največji možni velikosti ali vsaj 1600 slikovnih točk (ang. pixels) po daljši stranici fotografije. Na fotografijah je dovoljena manjša osvetlitev, potemnitev in/ali korekcija barv. Fotografija, ki je sestavljena iz elementov več kot ene fotografije, in fotografije, katerih deli so bili odstranjeni, ne morejo sodelovati v foto natečaju.

PARTNERJI FOTO NATEČAJA #SloveniaOnBike

V foto natečaju #SloveniaOnBike sodeluje 12 partnerjev, ki prispevajo tako nagrade kot podporo natečaju: Continental Slovenija in Proloco Trade, Gospodarsko interesno združenje Pohodništvo in kolesarstvo ter Slovenska turistična organizacija, Bike & Fun Park Scott Cerkno ter Hotel in smučišče Cerkno, Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije in motivatorji za deljenje najlepših trenutkov na prostem na družbenih omrežjih: Mountains Geek, S psom na pot in Razmere v gorah.

