Neznačilna kolesarska tura tudi na vlaku in s friko namesto testenin

Foto: Mitja Sodja

Izbrana stoterica

Kolesarska pustolovščina Trans Julius, ki kombinira različne terene, je premiero doživela lani. Tako kot takrat, je za udeležence tudi letos na voljo samo sto mest. Organizatorji pravijo, da jim več pomeni kakovost doživetja kot masovna udeležba. Že zdaj je jasno, da bodo mesta zapolnili udeleženci iz devetih držav: Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Švice, Nemčije, Danske in Velike Britanije.

Foto: Mitja Sodja

Namesto testenin na krožniku tipična slovenska hrana

Trans Julius je neznačilen tudi s kulinaričnega vidika, saj se bodo kolesarji po dnevni etapi namesto s testeninami (o)krepčali z lokalno kulinariko. Na jedilniku bodo tako med drugim tudi žlikrofi, golaž in štrudl v Cerknem, frika in tominski štruklji v Mostu na Soči, ješprenj in šmorn v Bohinju, ....

Foto: Mitja Sodja

Za začetek dnevna in nočna etapa v Kranjski Gori

Dirka, ki je bolj pustolovščina kot tekmovanje v najbolj ozkem pomenu besede, se bo začela v četrtek, 21. junija, v Kranjski Gori, kjer bosta dnevna in nočna etapa.

Dan pozneje, petek, 22. junija, se bodo tekmovalci preselili v Bohinj, kjer se bodo spopadli z eno od najbolj slikovitih etap in spustom v Podbrdo, v Bohinj pa se bodo vrnili z vlakom Slovenskih železnic, ki ima tudi prilagojene vagone za kolesarje.

Foto: Gregor Škoberne

V petek zvečer bo na tržnici v Bohinjski Bistrici tudi brezplačen transjuliusovski koncert z mlado in perspektivno slovensko indie rock skupino Koala Voice.

V soboto, 23. junija, zjutraj se bodo tekmovalci z avtovlakom podali proti Mostu na Soči, kjer jih čaka eden od bolj zahtevnih vzponov in spustov. Zvečer se bodo udeležili tudi tradicionalnega kresovanja na Mostu na Soči, s katerim v dolini Soče praznujejo najdaljši poletni dan.

Foto: Mitja Sodja

V nedeljo, 24. junija, zadnji dan tekmovanja, bodo tri etape v Cerknem, med drugim tudi etapa s skupinskim štartom.

Kdo poganja Zavod Trans Julius? Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius sestavlja skupina kolesarskih zanesenjakov, ki vsak po svojih najboljših močeh, s svojimi izkušnjami in znanjem javnost prepričuje, da gorsko kolesarjenje v Sloveniji potrebuje bistveno večji soj žarometov, kot ga je deležno, je zapisano na njihovi spletni strani. Ekipa zavoda Trans Julius (od leve proti desni): Mitja Sodja, Primož Figaro Ravnik, Gašper Kos in Vesna Stanić, medtem ko je bil Gašper Budković zaradi vodniške ture na dan fotografiranja odsoten. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Poleg Primoža Figara Ravnika, ta je predstavljen kot adrenalinski odvisnež, ki sledi svojim sanjam, in Vesne Stanić, ki sta ji "lopatanje in hortikultura pri gradnji trailov najljubši odklop od vsakdanjika", ekipo sestavljajo še Mitja Sodja, ki skrbi za foto- in videodokumentiranje poslanstva Trans Juliusa, Gašper Budkovič, ljubitelj narave, oče, mož, ​planinec, MTB-odvisnež, in Gašper Kos, ki je opisan kot navdušen gorski kolesar, ki se z enakim veseljem na trail odpravi s kolesom ali lopato.

Foto: Gregor Škoberne

MTB pustolovščina je plod konstruktivnega in celovitega sodelovanja različnih strani

Z Zavoda Trans Julius sporočajo, da je organizacija večdnevne gorskokolesarske prireditve, ki v večjem delu poteka v naravi, rezultat konstruktivnega in celovitega sodelovanja različnih institucij - Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, več kot 80 lastnikov zemljišč, lokalnih turističnih organizacij - Bohinj, Dolina Soče, Cerkno in Kranjska Gora ter upravnih enot.