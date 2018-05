S preprostim stojalom, ki ga lahko izdelate v domači garaži, do atraktivnega trika #video

Vožnja po zadnjem kolesu ni življenjskega pomena, je pa priročna pri premagovanju pločnikov in drugih ovir, ki se pojavijo na kolesarski poti, ter trik, s katerim boste želi zavidljive poglede in všečke na družbenih omrežjih.

Preprost pripomoček, s katerim boste lahko (z)vadili vožnjo po zadnjem kolesu, lahko izdelate sami. Potrebujete samo nekaj desk, vijakov, vrv ali rabljeno zračnico. Foto: Trans Julius

Pripomoček, s katerim boste lahko (z)vadili vožnjo po zadnjem kolesu, lahko izdelate sami. Potrebujete samo nekaj desk, vijakov, vrv ali rabljeno zračnico. Tako kot je to storila ekipa Zavoda za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius, ki je s preprosto napravo požela val zanimanja na festivalu kolesarstva, ki ga je prejšnji mesec gostilo priljubljeno italijansko letovišče Garda.

Gašper Kos (drugi z leve) je del ekipe, združene v Zavodu za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius, ki organizira tudi štiridnevno gorskokolesarsko avanturo s tem imenom. Na fotografiji so še (od leve proti desni) Mitja Sodja, Primož Figaro Ravnik in Vesna Stanić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekdanji tekmovalec v kolesarskem spustu Gašper Kos, tudi član ekipe Trans Julius, svetuje, da ste pri pripravi stojala posebej pozorni na njegovo stabilnost. Stojalo mora zagotavljati vertikalno in horizontalno stabilnost. Za varnost, da se prednje kolo ne dvigne preveč visoko, lahko poskrbite z rabljeno zračnico ali vrvjo. Pomembno je tudi, da stojalo ustrezno fiksiramo v tla. Menda je travnata površina za to najboljša.

In zakaj bi se sploh učili te veščine? "Ker je to najlažji način, da dobimo pravilen položaj in osvojimo gibe, da vožnjo po zadnjem kolesu prenesemo na teren - pri premagovanju pločnikov, ovir na kolesarski poti ali zgolj zato, da prijateljem pokažemo novo spretnost," poudarja Kos.

"Vožnja po zadnjem kolesu je zelo všečen trik za spletne videe, vendar v praksi dejansko znanje vožnje po zadnjem kolesu potrebujemo zato, da znamo prenašati težo na kolesu, posledično dvigniti prednje kolo pred oviro ali pa kot začetni korak za učenje skokov s kolesom," pojasnjuje.

Foto: Trans Julius

Kakšna je pravilna tehnika učenja vožnje po zadnjem kolesu? "Večina tistih, ki prvič preizkušajo vožnjo po zadnjem kolesu, misli, da je treba imeti veliko moči v rokah in da z rokami dvignemo krmilo, kar je popolnoma zmotno. Dejansko z rokami zelo malo delamo. Iz osnovnega stoječega položaja na kolesu (rahlo pokrčene roke in noge), pri čemer sta pedala vodoravno, se z boki pomikamo navzdol in nazaj za sedež. Najprej to naredimo v počasnih gibih, da osvojimo gibanje, nato pa, da bomo dvignili prednje kolo, naredimo bolj eksplozivno," razlaga Kos.

Kos v položaju za vožnjo po zadnjem kolesu. Foto: Trans Julius

Kako zdržati dlje kot sekundo?

Da bi pri dvignjenem prednjem kolesu ravnotežje ohranili dlje kot sekundo, je potrebne še nekaj dodatne vaje.

S krčenjem in iztegovanjem nog iščemo pravo ravnotežje, nekoliko pa si lahko pomagamo tudi z zadnjo zavoro: ko je prednje kolo v zraku, stisnemo zadnjo zavoro, ki nam pomaga, da zadržimo položaj, in nato s počasnim popuščanjem zavore pridobimo čas za iskanje pravega ravnotežja, še svetujejo pri Trans Juliusu.

Nekaj FB-idej za vožnjo po zadnjem kolesu: