Tony Cetinski po presaditvi las presenetil z novo pričesko #video

Presaditev las njegova dolgoletna želja

Tony Cetinski se je za postopek presaditve las odločil leta 2021. Kmalu po tem je na svojih družbenih omrežjih delil, da je bila to njegova dolgoletna želja in da je vesel, da je strokovnjaka našel kar na Hrvaškem. "Že dolgo sem si želel iti na presaditev las in vesel sem, da mi za to ni bilo treba potovati zunaj meja Hrvaške, saj je zdravnica in strokovnjakinja za lase Ana Maletić nedvomno najboljša na tem področju. Resnično se veselim rezultatov," je zapisal takrat.

V intervjuju za časopis Jutarnji list je kasneje pojasnil, da se je za presaditev las odločil sam, brez namigovanja. "Nihče me ni spodbujal k ničemur, tudi k presaditvi las ne, ampak so me vsi podprli. V resnici ni bilo treba veliko popraviti. Vse sem opravil v enem dnevu. Postopek presaditve je trajal od 8. do 18. ure in vsega je bilo hitro konec, saj moje izpadanje las ni tako izrazito," je povedal.

Njegov prepoznavni znak so bili dolga leta prav dolgi skodrani lasje. Nekateri so nad njegovo novo pričesko navdušeni, drugi malo manj.

V kliniki presaditev las izvajajo po metodi FUE

Rezultate posega, ki je trajal več kot deset ur, Cetinski zdaj ponosno razkazuje svojim oboževalcem. V kliniki, ki ji je zaupal, presaditev las izvajajo po metodi FUE, minimalno invazivnem kirurškem postopku, ki postaja standard za zdravljenje ženske in moške plešavosti. Tovrstna metoda v primerjavi s klasičnimi skrajša okrevanje ter zmanjša možnost zapletov. V procesu presadijo posamezne lasne folikle (ali lasne mešičke), od katerih vsak vsebuje od tri do štiri lase.

S to tehniko lahko dlake odvzamemo tudi z drugih predelov telesa, kot so prsi, noge ali brada. Končna cena je odvisna od števila potrebnih foliklov, večina moških pa se za ta tretma odloči, ker so lasje po njem videti gosti in naravni.

Posnetek s koncerta, na katerem je Cetinski presenetil s svojo novo pričesko, si oglejte spodaj:

Za presaditev las so se odločili tudi številni drugi tuji zvezdniki in o tem procesu odkrito spregovorili, med drugim igralci Matthew McConaughey, John Travolta in Bradley Cooper, nekdanji nogometaš David Beckham, košarkar LeBron James in glasbenik Elton John.

