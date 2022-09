Hrvaški pevec se je znašel v težavah

Odvetnik Mate Matić, ki brani prvoobtoženo 32-letno medicinsko sestro, je potrdil, da je peterici bil odrejen pripor, da bi jim s tem onemogočili vplivanje na priče.

Zagrebška policija je v četrtek podala prijavo, hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) pa je sprožil preiskavo proti 243 osebam, ki jih sumijo, da so med julijem in novembrom lanskega leta proti plačilu prejeli covidna potrdila, da bi se na ta način izognili cepljenju.

Preiskovalci sumijo, da je to kriminalno mrežo vodilo 12 državljanov Hrvaške, med 243 osumljenimi plačevanja podkupnin pa so tudi trije državljani Srbije in en državljan Kosova. Najmlajši osumljenec je star 21, najstarejši pa 84 let.

Za lažno covidno potrdilo odšteli sto evrov

Po navedbah Uskoka je omenjena medicinska sestra, ki je delala v enem od zagrebških zdravstvenih domov, vnašala lažne podatke o cepljenju v register zdravstvenega ministrstva. Ocenjuje se, da so osumljenci za to nezakonito storitev plačali najmanj sto evrov.

Med osumljenimi za plačevanje podkupnin v zameno za lažno potrdilo je po neuradnih podatkih tudi pevec Tony Cetinski, ki je znan zagovornik proticepilskih stališč. Prav tako naj bi podkupnino plačala hrvaška sopranistka Lana Kos, še navaja Hina.