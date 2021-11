Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški pevec Tony Cetinski je na Instagramu razkril, da si je dal presaditi lase. Še več - objavil je selfije, ki jih je posnel kar med posegom.

"Ni, kot se zdi," je zapisal ob enem od selfijev, posnetih med posegom, "malce se pretvarjam, da me boli." Ob drugi fotografiji pa je dopisal: "Blažen med ženami" in dodal svojo pesem Totalno sam lud (Popolnoma nor sem). Foto: zajem zaslona/Instagram

Cetinski je ob tem pojasnil, da si je presaditev las želel že dolgo, in dodal, da je vesel, da se mu za to ni bilo treba odpraviti v tujino, ampak so mu poseg opravili na Hrvaškem.

Mimogrede - če njegovo kariero spremljate od samega začetka, se boste zagotovo spomnili, da je imel Cetinski v 90. letih, ko se je prebil na glasbeno sceno, še zelo bujno grivo. Na primer v tem videospotu iz leta 1992:

Ali si bo po posegu spet lahko privoščil takšno pričesko, pa bomo še videli.

