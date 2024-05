Za presaditev las se odloča čedalje več moških, tudi Slovencev. Lepotni poseg sta si med drugim privoščila tudi slovenski resničnostni zvezdnik Denis Toplak in priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski. Kaj pa o tem menijo mladi na slovenskih ulicah?

"Brezveze. Bodi to, kar si."

"Če jih to osrečuje, zakaj pa ne," je povedala ena od anketirank, medtem ko se je drugim presajanje las z enega dela telesa na drugega zdelo čudaško ali celo ogabno. Kljub temu večina anketirank meni, da je to stvar vsakega posameznika in njegove odločitve, pa čeprav je to lahko zelo drago.

