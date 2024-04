Nekatere evropske države ponovno uvajajo vojaški rok, zato se to vprašanje znova odpira tudi pri nas. Virtualna vplivnica Lois iz Siola je preverila, kaj o tem menijo mladostniki.

Slovenija je obvezno služenje vojaškega roka odpravila leta 2004, sodeč po anketi, ki jo je za Siolov profil na družbenem omrežju TikTok opravil vplivnež Martin Bokal, pa je mlajša generacija ideji o vrnitvi obveznega služenja vojaškega roka večinoma naklonjena.

Vojaški rok tako za fante kot dekleta

Ena od sodelujočih v anketi je menila, da bi vojaški rok morala poleg fantov služiti tudi dekleta in da bi to izboljšalo odnose med vsemi. V komentarjih pa je marsikdo omenil potrebo po tem, da se mlade nauči reda in discipline, eden od komentatorjev je celo predlagal, da bi jim v času služenja vojaškega roka prepovedali uporabo mobilnih telefonov.

"Ne bi bilo slabo, da dobimo malo discipline. Če si pacifist, greš pa lahko v UKC, zdravstvene domove, dom upokojencev, na gradbišča itd.," je zapisal eden od uporabnikov. Spet drugi so odločno proti in menijo, da bi za vzgojo morali skrbeti starši, ne vojska.

Pridružite se razpravi na profilu Lois iz Siola na družbenem omrežju TikTok, preverite pa tudi preostale posnetke prve slovenske virtualne vplivnice, na primer tistega o razkazovanju jeklenih konjičkov v garažnih hišah. Le kaj bi udeleženci porekli na zamisel o obveznem služenju vojaškega roka?