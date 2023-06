Zvezdnik si bo vzel premor, saj ga je zadnja vloga zlomila

27-letni igralec Tom Holland je v nedavnem intervjuju za portal Extra povedal, da trenutno ne snema filmov, saj si je vzel leto premora. Kot je povedal, je bila njegova vloga Dannyja Sullivana v psihološkem trilerju The Crowded Room zelo zahtevna, poleg tega pa je dodaten pritisk čutil zaradi dela izvršnega producenta, ki ga je opravljal v seriji.

Holland je povedal tudi, da mu je izkušnja igranja Dannyja Sullivana pomagala, da se je razvil tudi osebnostno, česar mu do zdaj še ni dala nobena druga vloga. V pripravi za vlogo se je pogovarjal s psihologi in psihiatri in se bolj začel zavedati sprožilcev stresa, zaradi česar se je odpovedal alkoholu in družbenim omrežjem.

Foto: Guliverimage

Bil je producent in igralec

"Težko obdobje je bilo, zagotovo. Raziskovali smo določena čustva, ki jih brez dvoma nisem še nikoli občutil. In povrhu vsega sem bil še producent, se ukvarjal z vsakodnevnimi težavami, ki se pojavljajo na vsakem takem snemanju, kar je pomenilo dodaten pritisk," je povedal mladi igralec, ki je dodal, da je bilo preprosto preveč opravljati dve funkciji, delo igralca in producenta.

Povedal je tudi, da je sicer vajen trdega dela in da se je vedno držal vodila, da je trdo delo dobro delo, a ga je ta serija preprosto zlomila. "Prišel je trenutek, ko sem si nujno moral vzeti premor, izginiti, odpotovati v Mehiko za en teden, ležati na plaži in se povsem umakniti," je razkril Holland.

Prav zaradi te serije si je igralec tudi vzel leto dni premora, trenutno pa se ukvarja z rastlinami, ureja svoj vrt ter uživa v prostem času.

Triler temelji na biografski knjigi

Psihološki triler The Crowded Room temelji na biografski knjigi The Minds of Billy Milligan, ki jo je leta 1981 napisal Daniel Keyes. Zgodba govori o resničnem, a danes že pokojnem Billyju Milliganu, ki je bil v 70. letih obtožen več kaznivih dejanj, med drugim treh posilstev. Med sodnim postopkom so ugotovili, da trpi za disociativno motnjo identitete, na podlagi česar je bil pozneje krivde oproščen.

V seriji, ki premiero dočaka 9. junija, bodo ob Hollandu zaigrali še Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Laila Robins, Lior Raz in drugi.

Holland je sicer v preteklosti zaigral v filmih Spider Man, kjer je upodobil lik Petra Parkerja, poleg tega pa tudi v akcijsko-pustolovskem filmu Uncharted, Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame), Stotnik Amerika: Državljanska vojna in drugih.

