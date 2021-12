Na rdečo preprogo v izzivalni pajkovki #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petindvajsetletna Zendaya ima v novem filmu o Spider-manu pomembno vlogo, a še večjo je imela na včerajšnji premieri filma Spider-Man: Ni poti domov. Najprej je pozirala s skrivnostno vznemirljivo masko, pozneje jo je snela, največ pozornosti pa je pritegnila njena oprava. Nosila je čudovito obleko v barvi kože s potiskom mreže modne znamke Valentino. Oblikovalca je navdihnila pajčevina.

Foto: Reuters V senci igralke se je znašel sam Spider-man Tom Holland. Četudi igralca uradno nista potrdila, da sta par, je bilo videti, da je med njima posebna naklonjenost. Tudi na včerajšnji premieri je bilo mogoče opaziti veliko kemije. Holland ni mogel umakniti oči s filmskega dekleta. Fotografi na rdeči preprogi so posneli številne fotografije, na katerih se med poziranjem nasmehne in jo gleda.

Foto: Reuters

Par, ki se ga je prijela skovanka Tomdaya, se je to poletje v javnosti večkrat pokazal skupaj. Ameriški paparaci so igralca na primer ujeli med poljubljanjem v Tomovem avtu.

Foto: Reuters

Skupaj sta se udeležila tudi poroke prijatelja v avgustu, v pogovoru za revijo InStyle pa je Zendaya pred kratkim Toma opisala kot izjemno karizmatičnega ter dodala, da se v njegovi družbi lahko vsak počuti dobro, se z njim nasmeji in poklepeta.

Zendaya in Holland sta za GQ v intervjuju, objavljenem pretekli mesec, spregovorila o izkušnji zmenkov v očeh javnosti.

Zanimanje za njuno romanco "je bilo precej čudno zmedeno in invazivno", je dejala Zendaya.

"Oba sva si edina v tem, da ko imaš nekoga res rad in mu je mar zate, si želiš, da so ti trenutki ali stvari tvoji ... Mislim, da je ljubiti nekoga sveta in posebna stvar, nekaj, kar si želiš doživeti brez navzočnosti medijev."

Preberite še: