13-letna hči znanega igralca proti očetu vložila zahtevo za prepoved približevanja

Ella, 13-letna hči znanega britanskega igralca Ioana Gruffudda, je proti očetu in njegovemu dekletu vložila zahtevo za prepoved približevanja.

Kot poroča portal Page Six, je iz zapisnikov višjega sodišča v Los Angelesu razvidno, da je zahteva vložena pod zadevo "zaščita pred nasiljem v družini".

Ella naj bi zahtevo vložila po incidentu, ki se je zgodil med obiskom očeta in njegovega dekleta Biance Wallace. Prisotna naj bi bila tudi Gruffuddova mlajša hči Elsie.

Ioan Gruffudd in njegovo dekle Bianca Wallace Foto: Profimedia

Proti bivši ženi vložil zahtevo za prepoved približevanja

49-letni britanski igralec ima obe hčerki iz zakona z igralko Alice Evans, s katero sta bila poročena med letoma 2007 in 2021. Evansova je igralca obtožila, da je imel afero z njeno prijateljico, in trdila, da jo je v času, ko sta bila skupaj, "psihično zlorabljal". Bivši par se na sodišču še vedno bori za pravno in fizično skrbništvo nad hčerkama.

Približno eno leto po ločitvi je igralec proti bivši ženi vložil celo zahtevo za prepoved približevanja, saj naj bi mu grozila z uničenjem ugleda. Sodišče je zahtevi ugodilo, Evansova pa se igralcu ne sme približati tri leta.

V sodnih dokumentih, ki jih je februarja letos pridobil Daily Mail, je zapisano, da naj bi igralec dejal, da se boji, da bi vedenje njegove bivše žene vplivalo na njegov odnos s hčerkama.

Ioan Gruffudd in Alice Evans sta bila poročena med letoma 2007 in 2021, skupaj pa imata dve hčerki. Foto: Guliverimage

Ioan Gruffudd je zaslovel v vlogi častnika Harolda Lowa v filmu Titanik, kasneje pa je med drugim zaigral v filmih 102 dalmatinca, Kralj Arthur in Fantastični štirje ter serijah Hornblower, Forever in Harrow.

